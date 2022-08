WhatsApp: qué es el código de seguridad y para qué sirve en los chats

Código de seguridad en WhatsApp. (foto: Composición/Jose Arana)

WhatsApp es la plataforma de mensajería usada en el día a día para que todas las personas se puedan comunicar, tanto desde un dispositivo Android como en iOS, a través de llamadas, mensajes, notas de voz, fotos y videos. Siempre está constantemente en desarrollo y para ello también realiza notificaciones de sus cambios a los usuarios.

Uno de estos es el mensaje ‘Cambió tu código de seguridad’ que suele aparecer tanto en conversaciones individuales como los grupales. Pero ¿Qué significa?

Este mensaje de WhatsApp no es nada malo y que no hay por qué alarmarse, porque no es el único usuario del servicio de mensajería que puede haber recibido este aviso. Además, la plataforma trabaja constantemente para cuidar los movimientos de sus usuarios dentro de ella.

Qué significa el mensaje ‘Cambió tu código de seguridad’

A través de su blog oficial, WhatsApp señala que los chats cifrados de extremo a extremo entre tú y otra persona tienen su propio código de seguridad que se usa para comprobar que las llamadas y los mensajes que envíes a ese chat estén cifrados de extremo a extremo.

De esta manera, si se recibe una notificación de que el código de seguridad cambió con un contacto, significa que WhatsApp hizo el cambio de una de las conversaciones determinadas, para proteger a los miembros de la misma, pero no supone ningún motivo de alarma para ti o para tus contactos.

Código de seguridad en WhatsApp. (foto: Encancha.mx)

Este cambio se produce cuando el usuario reinstala la app de mensajería instantánea o ha cambiado de número telefónico. Lo mismo sucede cuando quien realizó dicho proceso es cualquiera de sus contactos de WhatsApp.

El código en mención se encuentra en la pantalla de información de contacto en formato de código QR y también como un código de 60 dígitos.

Así se pueden recibir notificaciones cuando cambian los códigos de seguridad

Los usuarios pueden activar las notificaciones de seguridad para recibir notificaciones cuando cambie el código de seguridad del teléfono de un contacto en un chat cifrado de extremo a extremo. Se deberá activar este ajuste en cada dispositivo en el que se quiera recibir notificaciones.

Activar las notificaciones sobre el código de seguridad

Web y Escritorio

- Abrir WhatsApp y hacer clic en el ícono de menú que está sobre la lista de chats. Luego, hacer clic en Configuración.

- Hacer clic en Seguridad.

- Activar Mostrar notificaciones de seguridad en esta computadora.

Android

- Abrir WhatsApp y tocar el ícono de más opciones > Ajustes

- Pulsar Cuenta > Seguridad.

- Activar Mostrar notificaciones de seguridad en este teléfono.

iPhone

- Abrir WhatsApp e ir a Configuración.

- Pulsar Cuenta > Seguridad.

- Activar Mostrar notificaciones de seguridad en este teléfono.

Código de seguridad en WhatsApp. (foto: Composición/Jose Arana)

Desactivar las notificaciones sobre el código de seguridad

Web y Escritorio

- Abrir WhatsApp y hacer clic en el ícono de menú que está sobre la lista de chats. Luego, rhace clic en Configuración.

- Hacer clic en Seguridad.

- Desactivar Mostrar notificaciones de seguridad en esta computadora.

Android

- Abrir WhatsApp y tocar el ícono de más opciones > Ajustes.

- Pulsar Cuenta > Seguridad.

- Desactivar Mostrar notificaciones de seguridad en este teléfono.

iPhone

- Abrir WhatsApp e ir a Configuración.

- Pulsar Cuenta > Seguridad.

- Desactivar Mostrar notificaciones de seguridad en este teléfono.

SEGUIR LEYENDO