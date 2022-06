Las 100 cuentas más seguidas en Instagram

La lista con las cuentas de Instagram más seguidas.

Desde su creación en 2010, Instagram no ha parado de crecer en seguidores, lo que le ha venido muy bien a influencers, cantantes, celebridades y deportistas, que cada día suman más usuarios que están al pendiente de lo que postean en esta red social.

Actualmente, 34 cuentas de Instagram superan los 100 millones de seguidores, 16 superan los 200 millones y ocho los 300 millones. Esta es la lista actualizada con las cien cuentas más seguidas en la plataforma.

Las diez más seguidas:

1. @instagram, Instagram, 517 millones: el perfil oficial de la red social, suma a la fecha de esta publicación 517 millones de followers, lo que la hace en la cuenta más seguida de todo Instagram.

2. @cristiano, Cristiano Ronaldo, 452 millones: la cuenta del futbolista es la segunda más seguida en Instagram, lo que a su vez lo convierte en la persona con más seguidores en la red social.

3. @kyliejenner, Kylie Jenner, 347 millones: es posible que la mayoría de las personas con acceso a internet, sepan quién es ella. Hermana de la también famosa Kim Kardashian, es una socialité que apareció por primera vez en la televisión estadounidense cuando tenía 10 años en el reality show “Keeping Up with the Kardashians”. Sin embargo, fue cuando alcanzó la mayoría de edad que se volvió muy popular entre los jóvenes. Desde la fundación de su propia marca de cosméticos “Kylie Cosmetics” su popularidad ha crecido aún más a nivel mundial.

4. @leomessi, Lionel Messi, 336 millones: es uno de los futbolistas más conocidos en el mundo. Procedente de Argentina, ha desarrollado su carrera como delantero o centrocampista. Actualmente juega en el plantel del Paris Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia, aunque hizo parte por 20 años del Fútbol Club Barcelona.

5. @selenagomez, Selena Gómez, 326 millones: de los niños que han hecho parte de producciones de Disney, ella es quién actualmente mayor éxito tuvo. Tras salir de dicha empresa, se convirtió en una de las mayores exponentes del género musical Pop.

6. @therock, Dwayne Johnson, 321 Millones: es uno de los actores de Hollywood más populares y queridos por el público. En sus más de 20 años de trayectoria, ha protagonizado películas y series de acción y comedia.

7. @kimkardashian, Kim Kardashian, 317: la gente suele considerar que por ella fue que se crearon los “influencers” en internet, comenzó relacionándose con celebridades de la década del 2000, como Paris Hilton, y luego pasó a ser una personalidad de la televisión, cuando se lanzó su reality show que utilizó como plataforma para saltar a las redes sociales, donde ha logrado acumular millones de “followers”.

8. @arianagrande, Ariana Grande, 316 millones: ella vivió una experiencia similar a la de Selena Gómez, con la excepción de que no se dio a conocer en Disney sino en Nickelodeon, en el programa Victorious. Actualmente es una de las “estrellas pop” más famosas del mundo y sus canciones cuentan con millones de reproducciones en YouTube y otras plataformas de streaming.

9. @beyonce, Beyoncé, 262 millones: muchas de las cuentas más seguidas en Instagram pertenecen a artistas de Hollywood. Aunque la carrera de Beyoncé inició en el grupo Destiny ‘s Child muchos años antes de que se creara la primera red social, ha logrado cautivar a millones de personas que la siguen no solo Instagram sino en las demás plataformas.

10. @khloekardashian, Khloé Kardashian, 250 millones: las hermanas Kardashian han sido quienes mejor han logrado capitalizar el impacto del mundo digital y las redes sociales, más que cualquier otra celebridad. El top 10 se cierra con otra integrante de una de las familias más famosas de Estados Unidos.

Cuáles son las otras cuentas que están entre las 100 más seguidas

11. @kendalljenner, Kendall Jenner, 242 millones

12. @justinbieber, Justin Bieber, 240 millones

13. @natgeo, National Geographic, 226 millones

14. @nike, Nike, 222 millones

15. @taylorswift, Taylor Swift, 214 millones

16. @jlo, Jennifer Lopez, 212 millones

17. @virat.kohli, Virat Kohli, 200 millones

18. @kourtneykardash, Kourtney Kardashian, 183 millones

19. @nickiminaj, Nicki Minaj, 193 millones

20. @neymarjr, Neymar, 175 millones

21. @mileycyrus, Miley Cyrus, 174 millones

22. @katyperry, Katy Perry, 163 millones

23. @kevinhart4real, Kevin Hart, 145 millones

24. @zendaya, Zendaya, 144 millones

25. @ddlovato, Demi Lovato, 134 millones

25. @iamcardib, Cardi B, 134 millones

27. @badgalriri, Rihanna, 131 millones

28. @kingjames, LeBron James, 123millones

29. @theellenshow, Ellen DeGeneres,121 millones

30. @realmadrid, Real Madrid C.F. 120 millones

31. @champagnepapi, Drake, 113 millones

32. @fcbarcelona, F.C. Barcelona, 109 millones

33. @chrisbrownofficial, Chris Brown, 112 millones

34. @billieeilish, Billie Eilish, 103 millones

35. @championsleague, UEFA Champions League, 94.7 millones

36. @dualipa, Dua Lipa, 84.2 millones

37. @vindiesel, Vin Diesel, 80.9 millones

38. @gal_gadot, Gal Gadot, 82.1 millones

39. @priyankachopra, Priyanka Chopra, 79.3 millones

40. @lalalalisa_m, Lalisa Manoban, 78.6 millones

41. @nasa, NASA, 77.9 millones

42. @khaby00, Khaby Lame, 78.1 millones

43. @shakira, Shakira, 74.7 millones

44. @gigihadid, Gigi Hadid, 74.7 millones

45. @snoopdogg, Snoop Dogg, 74.1 millones

46. @davidbeckham, David Beckham, 74 millones

47. @victoriassecret, Victoria’s Secret, 72,8 millones

48. @shraddhakapoor, Shraddha Kapoor, 73 millones

49. @k.mbappe, Kylian Mbappé, 71.7 millones

50. @nehakakkar, Neha Kakkar, 70.2 millones

51. @shawnmendes, Shawn Mendes, 68.8 millones

52. @nba, NBA, 67.9 millones

53. @deepikapadukone, Deepika Padukone, 67.3 millones

54. @jennierubyjane, Kim Jennie, 67.3 millones

55. @emmawatson, Emma Watson, 66,8 millones

56. @ronaldinho, Ronaldo de Assis Moreira, 66.8 millones

57. @aliaabhatt, Alia Bhatt, 66.3 millones

58. @katrinakaif, Katrina Kaif, 65.1 millones

59. @justintimberlake, Justin Timberlake, 65 millones

60. @marvel, Marvel Entertainment, 65 millones

61. @bts.bighitofficial, BTS, 64.9 millones

62. @willsmith, Will Smith, 64,4 millones

63. @camila_cabello, Camila Cabello, 63.6 millones

64. @maluma, Maluma, 62.5 millones

65. @anitta, Anitta, 62.5 millones

66. @akshaykumar, Akshay Kumar, 62.3 millones

67. @raffinagita1717, Raffi Ahmad and Nagita Slavina, 62.3 millones

68. @jacquelinef143, Jacqueline Fernandez, 61.5 millones

69. @sooyaaa__, Kim Ji-soo, 61.2 millones

70. @psg, Paris Saint-Germain, 60.6 millones

71. @roses_are_rosie, Roseanne Park, 60 millones

72. @anushkasharma, Anushka Sharma, 58.9 millones

73. @manchesterunited, Manchester United, 58.5 millones

74. @whinderssonnunes, Whindersson Nunes, 58,4 millones

75. @9gag, 9GAG, 58,2 millones

76. @premierleague, Premier League, 57.4 millones

77. @marcelotwelve, Marcelo Vieira Jr., 56.3 millones

78. @chrishemsworth, Chris Hemsworth, 54,8 millones

79. @paulpogba, Paul Labile Pogba, 54.2 millones

80. @iamzlatanibrahimovic, Zlatan Ibrahimović, 54.1 millones

81. @leonardodicaprio, Leonardo DiCaprio, 53,8 millones

82. @juventus, Juventus, 53,7 millones

83. @karolg, Karol G, 53.5 millones

84. @zacefron, Zac Efron, 53.4 millones

85. @tatawerneck, Tata Werneck, 53.1 millones

86. @robertdowneyjr, Robert Downey Jr., 53.1 millones

87. @ladygaga, Lady Gaga, 52,8 millones

88. @sunnyleone, Sunny Leone, 52.9 millones

89. @jbalvin, J Balvin, 52,7millones

90. @bellahadid, Bella Hadid, 52.7 millones

91. @beingsalmankhan, Salman Khan, 52.4 millones

92. @ayutingting92, Ayu Tingting, 51,9 millones

93. @sergioramos , Sergio Ramos, 51.6 millones

94. @dishapatani, Disha Patani, 51.6 millones

95. @hudabeauty, Huda Kattan, 50,5 millones

96. @zara, ZARA Official, 51.2 millones

97. @chanelofficial, CHANEL, 50.8 millones

98. @adele, Adele, 50.2 millones

99. @mosalah, Mohamed Salah, 51.2 millones

100. @karimbenzema, Karim Benzema, 54.6 millones

