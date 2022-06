El control retro de la N64 que se puede usar en la Nintendo Switch y que salió a la venta

El control se puede usar con la consola Nintendo Switch (Foto: Nintendo)

El pasado 12 de mayo, Nintendo puso a la venta en línea el control original de su consola Nintendo 64, sin embargo, los fans de los videojuegos y amantes de lo retro lo agotaron en menos de un mes, pues ya no están disponibles. Su costo es de 49,99 dólares.

El control tiene todas las características físicas del original, las tres diferencias son que es inalámbrico, no se requiere un “Rumble Pack” como en los años noventa y que tiene soporte de vibración incorporado.

Cabe aclarar que su venta está solo disponible para las personas que están suscritas a Nintendo Switch Online, pues de otra forma no pueden acceder a los juegos clásicos de la Nintendo 64, cuya suscripción anual cuesta 19.99 dólares.

El mando ya está agotado en el sitio oficial (Foto: nintendo.com/store)

Desde este 31 de mayo, el control aparece como agotado y los interesados en comprarlo pueden leer el mensaje: “Este artículo no está disponible actualmente. Por favor, revise luego.”, sin embargo, los usuarios pueden “Añadir al carrito” el producto o revisar constantemente para comprobar si ya lo resurtieron.

De acuerdo con el sitio, los envíos del producto solo están disponibles para los Estados Unidos y Canadá, pero no es necesario tenerlo para la funcionalidad del catálogo.

El objetivo de este mando que despierta nostalgia es que los juegos mejorados de la Nintendo 64 puedan “jugarse de la forma en que deben jugarse”. También se aclaró que el control tiene compatibilidad con juegos como Star Fox.

El control que se vende es que es inalámbrico y no se requiere un "Rumble pack" (Foto: Nintendo)

“Este control es la manera perfecta de explorar mundos en 3D que debutaron en el sistema Nintendo 64. ¡Incluso incluye la funcionalidad de vibración incorporada para juegos compatibles! Controlador disponible para la compra por parte de cualquier miembro de Nintendo Switch Online.”, se puede leer en la descripción del sitio oficial.

La gran demanda de este control se puede explicar porque es compatible con la tecnolgía actual; mientras que los que se ofertan en sitios de internet y pertenecen a la consola original solo son de interés para coleccionistas o para jugadores nostálgicos de la N64.

La suscripción da acceso al catálogo (Foto: Nintendo)

Cómo jugar los clásicos de los noventa en la consola Nintendo Switch

La suscripción a Nintendo Switch Online es necesaria para jugar títulos como Minecraft, Soplatoon 2 y Mario Kart 8 Deluxe, pero también otorga a sus clientes un extenso catálogo para los clásicos de la NES y de la SNES.

Para poder tener acceso a los de la consola Nintendo 64 es necesario pagar una expansión, la cual tiene un costo de 49,99 dólares (igual que el control).

La Nintendo 64, una consola mítica de los noventa (Foto: Especial)

“Con una suscripción a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión. Compite en línea con tus amigos en Mario Kart 64, comparte tu pantalla e invita a otro jugador para que se una a tu aventura en Star Fox™ 64 y suspende tu juego en cualquier momento en The Legend of Zelda™: Ocarina of Time”, se puede leer en la página oficial de Nintendo.

De acuerdo con la página oficial de Nintendo Switch Online, la extensión de Nintendo 64 incluye los siguientes títulos clásicos de los años noventa; los 16 se pueden jugar con la nueva versión del control original (aunque no se trata de un requisito):

-Super Mario 64

-The Legend of Zelda: Majora’s Mask

-The Legend of Zelda: Ocarina of time

-WIN BACK: COVERT OPERATIONS

-Star Fox 64

Super Mario 64 es uno de los juegos que se pueden jugar en la Nintendo Switch (Foto: Nintendo)

-Sin & Punishment

-Paper Mario

-Mario Gold

-Yoshi’s Story

-Mario Kart 64

-Kirby 64: The Crystal Shards

-F-Zero X

-Dr. Mario 64

-Banjo-Kazooie

SEGUIR LEYENDO: