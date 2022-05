Si no hay Microsoft Word en el celular, estas son las otras opciones para crear documentos

Microsoft Word en celular. (foto: PCWorld)

No cabe duda de que Microsoft Word es una de las herramientas más importantes a la hora de escribir un archivo de texto en cualquier teléfono inteligente. A pesar de su importancia, el problema al que se enfrentan muchos usuarios es que la aplicación no es gratuita y no pueden usarla en los teléfonos móviles.

Una de las grandes ventajas de Android es que se pueden gestionar fácilmente documentos personales, ya sea a través del explorador de archivos o con las propias herramientas integradas del sistema. Una de las grandes dudas puede surgir a la hora de descargar archivos de Word, ya que es posible que no se puedan visualizar como a uno le gustaría.

Los archivos .doc son el pan de cada día de las personas en la actualidad cuando se envían documentos de texto, por eso, Infobae trae cuatro alternativas gratuitas para que cualquier usuario pueda escribir en el dispositivo móvil o abrir archivos en este mismo formato, así como también, una pequeña guía para saber cómo descargar Word en un celular Android.

Alternativas gratuitas a Word

Si no se desea utilizar la aplicación oficial, existen diferentes alternativas, también gratuitas, en Google Play Store. Algunos de ellos son muy sencillos, mientras que otros son conjuntos completos con los que se pueden abrir todo tipo de documentos. A continuación, la lista:

1. Documentos de Google

La aplicación Google Docs es una buena alternativa si se quiere una aplicación sencilla que permita abrir archivos de Docs.

Es gratis, es uno de los más fáciles de usar y es compatible con todos los formatos de texto principales y palabras.

Documentos de Google. (foto: Mira Cómo Se Hace)

2. WPS Office

WPS Office es uno de los clásicos para Android.

Es un paquete que permite abrir y editar archivos de Word, PDF, Excel, PowerPoint y otros, también integrado con Google Drive, Slack y Zoom, entre otros.

WPS Office. (foto: Google Play)

3. Polaris Office

Polaris Office es otra excelente aplicación para ver y editar documentos de Word.

Su interfaz puede ser un poco más complicada, pero es muy fácil de usar. Además, integra Excel, PDF, PowerPoint y más, para que se puedan mantener todos los documentos actualizados.

Polaris Office. (foto: Soy de Mac)

4. Collabora Office

Esta aplicación es un editor de texto que admite formatos de Word y Open Office (odt).

Utiliza el mismo motor que LibreOffice, por lo que es una buena alternativa si se quiere deshacer de algunos grandes desarrolladores de aplicaciones.

Collabora Office. (foto: MuyLinux)

Cómo instalar Word en Android

Existen principalmente dos formas oficiales de instalar Microsoft Word en Android.

La primera es descargar directamente la aplicación ‘Microsoft Word’. Esta aplicación se puede descargar de forma gratuita y no es necesario pagar para usarla. En el caso de que se quiera pasar al plan Premium con Microsoft 365 tendremos que pagar USD$ 7 al mes.

La interfaz de Microsoft Word para Android es bastante similar a la de una computadora. Se pueden crear documentos en blanco, a partir de plantillas, y exportar en formatos permitidos por la aplicación.

Asimismo, si se descarga un archivo .doc (archivo de Word), se puede abrir en la aplicación en un formato que todos ya conocen, por lo que a cualquier usuario le resultará familiar por ser casi como Siempre se ha visto en PC.

Microsoft Word para Android. (foto: Google Play Store)

La segunda forma de instalar Word en Android es instalar la aplicación ‘Microsoft Office’, una nueva aplicación de Microsoft que incluye Word, Excel, PowerPoint y Forms.

Con esta aplicación se pueden leer documentos .doc, editarlos y crearlos desde cero, aunque si solo se quiere utilizar Word, la mejor alternativa es una aplicación independiente.

Microsoft Word en un celular. (foto: iSenaCode)

