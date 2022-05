Día de Star Wars: la tecnología galáctica que salió de la pantalla para ser una realidad

En Star Wars están presentes tecnologías que ya se pueden ver en la actualidad (Foto: Archivo)

Cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars y siempre se aprovecha para recordar datos de la saga: en este caso será sobre las cosas tecnológicas que usaron en sus películas y han inspirado a desarrolladores a crear dispositivos similares. Dicho de otro modo, de las tecnologías de Star Wars que salieron de la pantalla para volverse una realidad.

Primero hay que recordar que en todo el mundo este día se conoce como el Día de Star Wars, pero no es porque coincida con la fecha oficial del estreno de la primer película, sino por una de las frases más populares de la saga (“May the force be with you” o “Que la fuerza te acompañe”) y “May the 4th be with you” (“Que el 4 de mayo te acompañe”). Eso es porque en inglés suena fonéticamente parecido “4th” y “force”.

El evento mundial fue impulsado por una popular cadena de cines canadiense de nombre Toronto Underground Cinema. Esta realizó un evento en el que proyectaba todas las películas de Star Wars. Es así como inició esta celebración, que fue reforzada por los fanáticos, quienes celebraban el 4 de mayo y usaban la frase que solo un verdadero fan entendería.

La saga ha inspirado a varias generaciones. Hay muchos que empezaron a ver las películas desde niños y aunque son adultos se siguen emocionando. Algunos de ellos terminaron estudiando carreras STEM (acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics) y se inspiraron en su saga favorita para desarrollar tecnologías, por lo que no es de sorprender que en la actualidad haya algunas cosas que antes solo eran ciencia ficción.

Robots y androides

Desde la primer película y hasta la última serie basada en la galaxia de Star Wars han estado presentes los robots y androides. Cómo olvidar al icónico R2D2, C-3PO o al más reciente protagonista BB-8. Aunque en la actualidad no existen estos modelos, sí hay muchos robots que pueden hacer una gran variedad de cosas.

Cada año se presentan nuevos modelos de robots que personas o empresas pueden comprar, hay desde los más básicos hasta lo más completos como Sophia, la robot humanoide más famosa y Ameca, una humanoide o próximamente los Tesla Bot, androides que están siendo desarrollados por la empresa de Elon Musk y su objetivo es que realicen tareas que son complicadas y difíciles para los humanos.

Proyecciones holográficas

Los mensajes a través de figuras holográficas sin duda son uno de los aspectos más destacados de la saga, pues siempre avecinaban problemas y más aventuras. En las décadas en las que aparecieron en las películas ni siquiera había videollamadas. Actualmente esta tecnología de hologramas ya existe.

Si bien no es usada para realizar llamadas o enviar mensajes, la proyección holográfica se ha usado en conciertos, como los de la cantante virtual Hatsune Miku, o en anuncios publicitarios en Japón.

Prótesis Robóticas

Tras perder una mano, Anakin y Luke Skywalker usan una mano robótica para remplazar. Esta oportunidad que se encontraba en la ciencia ficción ya está disponible en la realidad. Algunas empresas como Shadow Robot Company han desarrollado prótesis robóticas.

Las extremidades mecánicas funcionan a través de los impulsos eléctricos de los brazos e incluso se pueden sincronizar vía Bluetooth con un smartphone o computadora para permitir que el usuario lo ajuste a su mano.

Exploración galáctica

Si bien aún no se puede viajar entre galaxias, las misiones espaciales han ido en aumento y recientemente se hizo un logro histórico: llegó el primer róver de la NASA a Marte para hacer exploraciones y ayudar a los científicos a entender el planeta rojo para que en algunas décadas pise su superficie el primer humano.

