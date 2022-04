Por qué es importante desconectar los aparatos eléctricos cuando no se está en casa

Lo mejor es desconectar los aparatos eléctricos antes de salir de casa (Foto: Pixabay)

Al salir de casa por un largo periodo de tiempo, por ejemplo durante las vacaciones, lo mejor es desconectar todos los dispositivos electrónicos y que no se queden “pegados” a la corriente eléctrica.

Algunos pensarán que basta con dejarlos apagados porque no se corre ningún tipo de peligro. Así que, para qué esforzarse en llegar hasta los enchufes para desconectar todos y cada uno de los aparatos.

Es cierto que muchos prefieren simplemente suspender sus ordenadores, consolas y más, para ahorrarse unos segundos al volverlos a usar, así que con apagarlos antes de irse durante días puede ser suficiente.

Por qué no basta con apagar los dispositivos

Si el tema del medio ambiente no es suficiente por el escepticismo o indiferencia, desconectarlos ayudará a que el recibo de la luz no aumente sin sentido.

Hay quienes no desconectan sus aparatos al salir de vacaciones (Foto: EP)

Aunque los aparatos estén apagados consumen energía. Cuanto más viejo sea el dispositivo más luz consumirá, pues es probable que en su época no existieran suficientes normativas de ecología.

De acuerdo con ESET, para un trabajador promedio en California, el costo aproximado de energía en horas no pico puede ser de 28 centavos de dólar por kWh, lo que se traduce en un costo potencial de 4 dólares por año, simplemente por dejar enchufados los aparatos electrónicos.

Aunque puede parecer poco dinero 4 dólares estadounidenses al año por la comodidad de no estar desconectando todas las cosas, si esto se multiplica por las miles de personas que piensan lo mismo en una ciudad, el gasto se vuelve significativo.

Si además, el costo de una pequeña ciudad, que sería de unos miles de dólares se multiplica por el tamaño del estado o el país, el resultado final es brutal. Pero más allá del dinero que se debe pagar, simplemente por dejar conectados los electrodomésticos, está la huella de carbono.

Los dispositivos que no se usan deben ser desconectados (Foto: Pixabay)

Si bien el dinero es un tema importante, el costo “real” lo paga el medio ambiente, que según la empresa de ciberseguridad, el desgaste energético desprende cerca de 15 toneladas de emisiones de CO2 por año.

En ese sentido, se recomienda que, a pesar de que pudiera no significar un golpe a la cartera, se apela a que cada persona tome consciencia y desconecte sus dispositivos.

También la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC) de Estados Unidos recomienda desconectar todos los dispositivos eléctricos que no estén en uso. Además de no consumir energía, no hay manera de que puedan electrocutar a alguien.

Es decir, tomarse algunos minutos para desconectar los dispositivos antes de salir de casa por un largo periodo de tiempo puede hacer un cambio significativo en el pago del recibo, pero principalmente para el mundo.

Huella de carbono por el CO2 (Foto: EFE/LUIS TEJIDO)

También la transmisión de datos contamina

Gabriela Jiménez Casas del Instituto de Ecología de la UNAM, señaló que la transmisión de datos también genera contaminación y que es igual de importante. Tan solo usar una red social requiere conexión a diversos servidores.

Cuando las instalaciones de los servidores son tan grandes es necesario un sistema de refrigeración para que no se calienten y quemen. De tal modo, todos generan una cantidad importante de CO2.

“No sólo es lo que consume el equipo como tal, sino también su mantenimiento”, apuntó la ecóloga en 2020 en una publicación de la UNAM.

Para coadyuvar a reducir la huella de carbono, también se puede apagar el celular durante la noche o cuando no se espere una llamada o mensaje importante, así como desconectar dispositivos.

SEGUIR LEYENDO: