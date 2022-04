Top 9 de los videos más chistosos y virales de Semana Santa

Durante estos días se viralizaron videos humorísticos vinculados con Semana Santa

Durante esta Semana Santa y algunos días previos, se viralizó una gran cantidad de contenido en las redes, tal como suele ocurrir en otras fechas importantes para los usuarios: ya sean celebraciones religiosas, como fechas patrias u otro tipo de feriados.

En esta ocasión, se popularizó contenido religioso, alusivo a esta festividad cristiana; así como muchos clips relacionados al descanso que se pudo disfrutar durante estos días. Y además, circuló mucho material que apela al humor. Así es que se vieron videos de errores, pérdidas de equilibrio y otro material que se menciona a continuación.

1. Un susto que casi fue una caída

En el video se ve cómo la persona que representaba a Jesús casi se cae de la cruz que era trasladada por las calles en el marco de un Vía Crucis. Afortunadamente, solo se trató de un susto ya que las personas que estaban junto a él pudieron sostenerlo antes de que se fuera al suelo.

2. Piden respeto

Durante una escena del Vía Crucis, el actor que representa a Jesús dice “hoy estarás en el paraíso conmigo” y a continuación se oye a la audiencia hacer silbidos. Quien dirige el acto solicita silencio y respeto para ese momento.

3. Un “castigo divino”

En el video se ve aun grupo de actores que buscan recrear los azotes que recibió Jesús antes de ser sacrificado. El hombre que representaba a uno de los soldados romanos, no bien le da el primer azote a quien hacía las veces de Jesús, se cae de cara al suelo, algo que despertó los comentarios de la audiencia. El contenido se viralizó con el siguiente comentario “Por pegarlo a Diosito”, haciendo alusión a que esa caída fue una suerte de castigo divino. Todo se tomó con un humor.

4. Una cruz hecha con cajones de cerveza

Otro de los videos que más se viralizó muestra a un hombre vestido con ropajes antiguos llevando una cruz hecha de cajones vacíos de cerveza. También porta esta bebida en la mano, mientras se desplaza por la calle.

5. Se cae el altar

En este video se ve cómo tras bajar un pequeño escalón de la iglesia, quienes portaban el altar pierden el equilibrio y éste se cae. Como se pude apreciar, las pequeñas caídas o accidentes menores que terminan en risa suelen generar pico de visualizaciones en las redes.

6. Se escapa de los latigazos

En este caso se ve en el video cómo el actor que representa a Jesús busca esquivar los latigazos que le pega el otro actor que hace las veces de soldado romano. Al parecer los golpes eran más fuertes de lo esperado así es que se busca escapar de esa situación, pero al hacerlo, se corre unos pasos y golpea sin querer a la persona que estaba allí.

7. Esquiva los golpes

Siguiendo la misma impronta del video anterior, en este material se ve cómo el actor que hace de Jesús en un Vía Crucis, no sólo busca esquivar los golpes que le propia el hombre que representa a un soldado, sino que también decide dar unas patadas para ahuyentar los latigazos. Así se lo ve ir esquivando la situación, utilizando todo su cuerpo, y sin perder el equilibrio aunque lleva los brazos atados en la cruz.

8. El perro lo defiende a ladridos

Las mascotas siempre son tendencia en las redes sociales y ésta no fue la excepción. Aquí se ve cómo un perro no para de ladrar mientras mira la representación de los momentos que anteceden a la crucifixión de Jesús. El can estaba tratando de cuidar al actor que recibía los maltratos en el marco de la actuación. Como es de imaginar, no es capaz de entender que se trata de una representación y reacciona creyendo que la persona está atravesando una situación de maltrato real.

9. gatito nazareno

En estos días han circulando una gran cantidad de videos de gatos y perros vestidos de nazarenos. Aquí, una de los tantos clips que se pueden ver en los cuales los usuarios utilizaron la imaginación para disfrazar a sus animalitos. Hubo también videos muy populares en los cuales no sólo se ven a diferentes mascotas caracterizadas de este modo, sino también ubicados sobre aspiradoras robóticas para que se fueran desplazando por el hogar de este modo.

