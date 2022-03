TikTok y Maluma tienen una nueva alianza

Fundación de Maluma recibe apoyo millonario de TikTok. (foto: Noticias de Bogotá y Comunicaciones)

La plataforma china de videos cortos TikTok anunció una donación millonaria de dólares a la ONG El Arte de los Sueños, fundada en 2017 por el artista colombiano Maluma y su hermana Manuela, para contribuir a la educación artística de niños y jóvenes desfavorecidos con las oportunidades de la vida.

El monto de la donación es de USD$ 50.000, que se utilizarán para seguir avanzando en la misión de la ONG, que es apoyar la cultura urbana y otras formas de expresión, tales como componer e interpretar música, cantar, producir, bailar y pintar.

“Llevamos varios años trabajando en nuestra fundación y a cada niño le hemos dado la atención y apoyo que requiere. Hemos ayudado a muchos a salir de las drogas, dejar las calles e impulsarlos a luchar por sus sueños, esa es nuestra mayor recompensa”, contó Maluma sobre el trabajo de la Fundación en Antioquia durante un evento interno de TikTok en el marco de la celebración del Latinx Heritage Month en el año 2021.

Juan Camilo Bolívar, jefe de contratos de TikTok, explica que la idea nació del “renacimiento a través del arte, la cultura y la creatividad” que se vive en Medellín.

La ONG de Maluma tuvo mucha participación durante la pandemia del COVID-19

En medio de la pandemia, El Arte de los Sueños brindó un programa de capacitación de 12 meses para jóvenes en riesgo que condujo talleres grupales en vivo y virtuales sobre temas que van desde el autocuidado hasta el manejo emocional, motivación, toma de decisiones y el empoderamiento.

“Estamos entusiasmados de ayudar a esta fundación, la cual comparte uno de nuestros principales valores, la construcción de un mejor futuro a través de la libre expresión de ideas. En Colombia, se vive una revolución cultural que se alimenta de esperanza y perseverancia que TikTok reconoce y apoya”, dijo Bolívar.

Desde 2017, El Arte de los Sueños ha trabajado con miles de jóvenes en Colombia, con los que ha acompañado más de 3.000 sesiones individuales de psicología, más de 500 sesiones grupales y más de 7.000 horas de formación.

FILE PHOTO: A TikTok logo is displayed on a smartphone in this illustration taken January 6, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Qué hacer si una cuenta de TikTok fue sancionada y ya no tiene las mismas visualizaciones

Hay muchos usuarios que han publicado videos en TikTok, pero ya no tienen los mismos likes que antes. Si pasa esto, es posible que hayan sido víctimas de ‘shadowban’. Es una forma de que la red social controle más rápidamente el contenido que se sube. Si esto ha pasado, Infobae trae el proceso para eliminar este tipo de sanción en TikTok.

Por lo general, esto sucede cuando intenta cargar un video que viola las normas de uso de la aplicación. Por lo tanto, la mejor manera de solucionar este problema es simplemente eliminar los videos que creen que podrían haberlo llevado allí.

Shadowban en TikTok. (foto: WillCodeX)

Ahora bien, existe un truco para poder eliminar el shadowban de una cuenta de TikTok. Antes de usarlo, es necesario descargar la última versión de esta plataforma de videos,así que hay que dirigirse a la Play Store o App Store para actualizarla.

1. Luego del paso anterior, ingresar al perfil de TikTok y pulsar sobre el ícono de tres lineas horizontales.

2. Se desplegarán dos opciones, seleccionar ‘Ajustes y privacidad’.

3. Buscar la sección ‘Privacidad’ y luego activar ‘Cuenta privada’.

4. Dejar así una cuenta en privado, como mínimo, durante dos semanas. Una vez que termine ese periodo, hay que deshabilitar esa opción y comprobar que ya no se tiene shadowban.

¿Cómo se hace el paso anterior? En una semana, hay que subir un video con fondo negro y texto en blanco con el siguiente mensaje: Estoy probando este método para ver si TikTok le quita el shadowban a mi cuenta. Si salgo en tu Para ti, déjame un mensaje por favor.

Es probable que el primer y el segundo video no obtengan muchas vistas; sin embargo, el tercero, ya se podrá apreciar comentarios, me gusta y vistas, lo que confirmará que la cuenta de TikTok ya no está sujeta a esta sanción.

SEGUIR LEYENDO