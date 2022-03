Las predicciones manipuladas de Los Simpsons que un TikTok muestra como reales

(Foto: TikTok/teori.konspirative0)

Los Simpsons le han atinado a muchos eventos que han ocurrido en la vida real como la presidencia de Donald Trump, haciendo que las personas se obsesionen por encontrar predicciones en sus capítulos, no obstante, hay quienes los han estado forzando para hacer teorías conspirativas.

Por ejemplo, en TikTok una cuenta llamada teori.konspirative0 ha subido en varias ocasiones un video donde supuestamente recopila eventos que ocurrieron en la vida real y que Los Simpsons predijeron al pie de la letra.

Los Simpsons han atinado a varios eventos de la vida real (FOTO: FOX BROADCASTING COMPANY /CUARTOSCURO.COM)

Entre las escenas que retoma el tiktoker aparece el incendio de la catedral de Notre Dame en París, o el parecido de Lisa con Hillary Clinton y Kamala Harris.

Debido a que el contenido falso, TikTok ha bajado el video varias veces, no obstante vuelve a ser subido por el usuario, pidiendo a la plataforma que no lo bloquee y llamado a otros a “abrir los ojos”. Como el nombre de la cuenta lo dice, solo es una teoría conspirativa, la cual no tiene fundamentos, pues en los capitulos de la serie se puede cotejar que no existen las escenas que muestra.

Imágenes manipuladas

En la actualidad la tecnología permite manipular imágenes con programas de edición. Con estos se pueden añadir o quitar elementos fácilmente para crear algo nuevo. De esa forma es que hay imágenes de Los Simpsons que nunca ocurrieron.

(Foto: TikTok/teori.konspirative0)

Reunión de Donald Trump y el rey de Arabia Saudita

La reunión ocurrió en 2017, sin embargo, algunos aseguran que Los Simpsons la dibujaron en 2002, para hacer parecer que sabían que esto ocurriría con 15 años de anticipación. La realidad es que fue dibujada una semana después de ocurrido el evento.

Cabe recordar que las predicciones de los Simpsons son de eventos generales, no de escenas idénticas como en este caso.

Incendio en Notre Dam

En el capítulo “Maridos y cuchillos” (Husbands and knives en inglés), transmitido en noviembre de 2007 efectivamente aparece la catedral, pero no incendiada. Las llamas habrían sido incluidas por alguien.

(Foto: TikTok/teori.konspirative0)

Lisa como Hilary Clinton y Kamala Harris

En el video del tiktoker también aparecen dos imágenes de Lisa en donde está vestida igual que Clinton y Harris. Supuestamente Los Simpsons habían predicho que ambas tendrían puestos altos en la política estadounidense.

Aunque es verdad que la vestimenta de Lisa coincide con la de la vicepresidenta Kamala Harris durante la toma de posesión, en el capitulo nunca se hace mención de la demócrata ni ocurre ninguna otra semejanza. En el caso de Hilary Clinton, la imagen habría sido manipulada para cambiar el color del traje y se viera similar al de la foto, pues fue sacado del mismo capítulo “Bart to the Future”.

(Foto: TikTok/teori.konspirative0)

La muerte del basquetbolista Kobe Bryant

Supuestamente la caricatura adivinó que el ex deportista de Los Lakers iba a morir cuando Bart fue a visitarlo en el cementerio, aunque se trata de una manipulación. En el capítulo original Bart visita la tumba de su abuelo Abraham Simpson.

(Foto: TikTok/teori.konspirative0)

Donald Trump y Greta Thunberg

Otro caso de una imagen manipulada es en la que supuestamente Lisa ve con rencor a Donald Trump, similar a cuando en 2019 la ambientalista Greta Thungerg miró fijamente al entonces presidente de Estados Unidos.

La fotografía y la imagen editada se viralizó por lo que muchos creyeron que esa escena realmente ocurrió en la serie, sin embargo, es un montaje de un cortometraje transmitido en 2016.

