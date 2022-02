Apple lucha contra el estigma: asegura que batería del iPhone dura todo el día

La duración de la batería de los iPhone es un problema conocido entre los usuarios (Foto: Europa Press)

Apple se ha distinguido por su tecnología que cada año actualiza, sin embargo, también se ha hecho fama entre los usuarios porque la batería de los iPhone es de corta duración.

Ante ello la empresa de Cupertino ha trabajado para que la pila ya no sea un problema entre sus usuarios, por lo que en el más reciente modelo iPhone 13 supuestamente dura todo el día.

A través de su cuenta de Twitter Apple compartió un video de unos segundos en donde un joven utiliza la cámara de su iPhone para hacer grabaciones. Acompañando la publicación hay un texto que sugiere que a sus dispositivos les dura todo el día la carga.

“¿Qué harás con una batería para tooooooodo el día? Calma, es un iPhone.”

Apple asegura que la duración de sus baterías es larga (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Sin embargo, el tuit no fue muy bien recibido entre los usuarios que aseguraron que es una farsa o que están hablando de otra batería, pues aseguran que deben recargar su iPhone varias veces al día.

“Yo digo que aquí no vamos a ver un buen comentario jajajajaja, todos desgarrándonos la ropa porque la batería siempre ha sido un tema para apple”, señaló un usuario.

“Se me hace que esa batería se vende por separado ya que el teléfono lo compras literalmente el puro aparato y que pasa cuando eres nuevo en la marca a comprar todo de nuevo, si es así donde puedo comprar esa batería”, señaló otro miembro de la red social.

Apple se ha mantenido a raya de las múltiples críticas de los tuiteros. Y es que la baja duración de las baterías de los iPhone es un tema que desde hace años es conocido, pues aún con una carga del 20% el móvil se apaga.

Imagen de varios iPhone 13 (Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File Photo)

Cuando se debe calibrar la batería del iPhone para más rendimiento

No existe una regla escrita sobre cuándo o no calibrar la batería del dispositivo. Tampoco hay tiempos marcados para sugerir qué debe hacerse una vez en ciertos meses. La mejor recomendación es hacer esto cuando el dispositivo tiene una falla en la batería. A continuación, algunos ejemplos:

- La carga lleva mucho tiempo: A veces pensamos que un iPhone se está cargando lentamente, pero este no es el caso, ya que se muestra un porcentaje incorrecto. Si un dispositivo se ha estado cargando durante 6 horas o más y aún no ha alcanzado el 100 %, es obvio que sucede algo extraño porque incluso con cargadores más lentos esto es normal. Otra cosa sería que el cargador fallara pero si pasa con todos ellos el problema será que la batería no está debidamente calibrada.

- La salud de la batería ha disminuido: Realmente es lo más común que sucede y aunque la calibración no ayuda a “revivirlo”, puede ayudar a estabilizar los parámetros y se puede mostrar un mejor reflejo del estado de la batería en la configuración.

Un hombre con una mascarilla camina frente a la imagen de un teléfono iPhone 13 Pro en una Apple Store (Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

- Muestra un porcentaje que no es real: Es decir, como mencionamos al principio, el dispositivo muestra un porcentaje de batería en la pantalla que no coincide con la real porque se apaga cuando aún debería tener un número alto. Por ejemplo, que se aprecie un porcentaje de 12% en la batería y de repente, se apaga.

- Si la batería es nueva: Normalmente, las baterías de recambio originales que ponen en Apple y los servicios autorizados suelen estar en excelentes condiciones, pero aun así es recomendable realizar una calibración siempre que sea posible para completar la adaptación al dispositivo.

SEGUIR LEYENDO: