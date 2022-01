Los nuevos servicios de Google TV para 2022

Foto de archivo. | Crédito:Cinco Días - EL PAÍS

Cada vez más personas buscan características ‘Smart’ dentro de sus televisores antes de comprarlo, conscientes de la nueva tendencia, el gigante tecnológico lanzó hace ya más de una década su servicio Google TV el cual ha ido perfeccionando con el tiempo, es gracias a su dispositivo Chromecast que los usuarios pueden tomar un televisor convencional (con conexión USB) y convertirlo en un televisor inteligente.

En una entrevista del medio internacional Protocol realizada a Rob Caruso, director de gestión de productos de Google TV, se anunció que la compañía estaría muy interesada en ofrecer servicios de fitness y videoconferencias a través de la plataforma.

Aunque Caruso no mencionó características específicas de cada servicio, sí destacó y calificó al fitness como una “gran área de exploración”, de igual manera, también se mencionó a Zoom, el popular servicio de videoconferencias, como una de las posible incorporaciones (cabe aclarar que ya existe otro servicio de videoconferencias y videollamadas dentro de Google TV, como es el caso de Duo).

El director también aprovechó el espacio para mencionar a Netflix, pues, a pesar de que el servicio de transmisión de video es compatible con Google, este no cuenta con muchas de sus funciones avanzadas, por ejemplo, los programas de la plataforma no se pueden añadir a la lista de seguimiento propia del sistema operativo de Google TV, y, aunque no prometió un cambio como tal, afirmó que es posible que la situación mejore a medida que se incorporan nuevas funciones.

La compañía también se encuentra interesada en aumentar la cantidad de programación en vivo gratuita disponible en la plataforma,ejemplo de ello es la adición del servicio gratuito Pluto TV, el cual incorporó más de 300 canales en vivo dentro de su catálogo. En la misma línea, los usuarios de Google TV tienen la posibilidad de reclamar hasta el 31 de diciembre de 2022 seis meses gratis de Peacock Premium, un servicio que brinda acceso a contenido original, deportes en vivo, películas y series a pedido, así como la programación completa de la WWE (después del tiempo gratuito, el servicio costará 5 dólares por mes a los usuarios que decidan no cancelar su suscripción).

Aunque Caruso no mencionó fechas de lanzamiento para alguno de los servicios mencionados, afirmó que espera que se presenten “en algún momento más adelante este año”.

Según cifras de Google, existen alrededor de 110 millones de dispositivos Android TV en todo el mundo, además de que siete de los diez principales fabricantes de televisores inteligentes utilizan su software, tanto Android TV como el iniciador de Google TV más nuevo junto con él.

Así podrá activar los subtítulos en Google Meet

Con el fin de ser una plataforma de comunicación más accesible para las personas y permitir reuniones con equipos ubicados en todo el mundo, Google ha empezado a implementar subtítulos traducidos en tiempo real a través de la web y dispositivos móviles.

Después de anunciar la función en su conferencia de desarrolladores el año pasado, el gigante tecnológico empezó a probar la función con públicos reducidos, y ahora ha decidido implementarla de manera oficial, aunque aún tiene limitaciones, pues solo transmite reuniones en inglés a cuatro idiomas por el momento: francés, alemán, portugués y español.

La herramienta busca no solo ser útil en espacios de trabajo sino que también le apunta a entornos educativos, pues según Google, dicha característica funcionaría “permitiendo a los educadores conectarse e interactuar con estudiantes, padres y partes interesadas de la comunidad con diversos antecedentes”.

Para hacer uso de la función, los usuarios deberán abrir Google Meet, cuando estén en una reunión deberán hacer clic en el botón de ‘Más opciones’ (el ícono con los tres puntos ubicados de manera vertical), luego ir a ‘Configuración’ y por último en ‘Subtítulos’, allí deberán activar la opción y establecer el idioma inglés para posteriormente activar la opción de ‘Subtítulos traducidos’ y seleccionar uno de los idiomas disponibles.

Actualmente, la traducción de subtítulos está disponible solo en las versiones beta de computadora para las versiones de pago Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching & Learning Upgrade y Education Plus, además, cabe aclarar una vez más que el servicio se está implementando de manera gradual, por lo que algunos usuarios deberán esperar por lo menos 15 días para empezar a disfrutar de dicha herramienta.

SEGUIR LEYENDO: