Discord ya no solo es para gamers: así es el nuevo espacio de aprendizaje para brindar clases online

El logo de Discord. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Discord, una app que se lanzó en 2015, comienzó a ser reconocida como una plataforma diseñada para comunidades de videojuegos donde una gran cantidad de jóvenes gamers pueden chatear e interactuar mientras juegan a sus videojuegos favoritos.

Pero, lo más interesante de esta plataforma radica en el proceso de adaptación que comenzó a tener con la llegada de la pandemia. Y es que, actualmente Discord brinda un espacio de aprendizaje: la aplicación se ha transformado con el propósito de mantener y fortalecer las relaciones y vínculos en el sector educativo.

La novedad de esta plataforma es que se ha convertido en una oportunidad para que los docentes enseñen más de cerca.

Qué es Discord

Discord es una aplicación de chat, similar a programas como Skype, TeamSpeak o plataformas de comunicación profesional como Slack. Fue creada específicamente a los gamers, brindándoles una forma de reunirse, colaborar y charlar mientras juegan.

Admite videollamadas y chat de voz y texto, lo que permite a los usuarios comunicarse a voluntad. Esta app ha revolucionado el mundo de los videojuegos online, ya que el juego en equipo requiere herramientas más avanzadas que la mensajería.

El rediseño de la interfaz y la nueva estrategia de comunicación para ampliar la base de usuarios la convierten en una de las apps más populares del año y es apreciada en el mundo por su versatilidad. Es una aplicación perfecta para responder sin usar muchos recursos de Internet que afecten su rendimiento.

Actualmente, sus usos se han ampliado. Como menciona su página web, quienes la utilizan se reúnen para realizar desde partidas de karaoke hasta clases de yoga.

Discord le permite crear y unirte a servidores, canales o salas de chat con grupos de personas que se unen con intereses similares, formando una especie de comunidad. Además, los creadores de servidores o canales pueden limitar quién se une o envía mensajes en la sala.

26/03/2021

Discord, una plataforma que se adapta a los tiempos de Covid-19

A medida que los colegios y universidades se alejaron de las actividades presenciales en muchas partes del mundo, muchos educadores recurrieron a la aplicación para asegurarse de que sus estudiantes no pierdan clases y puedan seguir aprendiendo.

La aplicación proporcionó a la comunidad educativa un número máximo de participantes, hasta cincuenta, como parte de la funcionalidad Go Live. Esto incluye la transmisión dentro de la misma plataforma , un componente clave para impartir lecciones en un entorno de aprendizaje en tiempo real.

Opción de Go Live en Discord. (foto: ResponTodo)

Por qué elegir Discord para las clases virtuales

Discord proporciona poderosas capacidades de comunicación y colaboración. Para las instituciones educativas y sus docentes, esto puede ser un gran descubrimiento y una opción viable para la evaluación como herramienta.

Esto significa que los participantes más nuevos pueden tener un conocimiento previo del uso de los recursos, ya que también es un espacio muy utilizado para los juegos en línea. La ventaja de esta plataforma sobre otras plataformas similares es que cada profesor puede tener control total sobre el grupo. En todos los casos, cada estudiante podrá intervenir según lo considere necesario.

Profesor dictando clases desde la plataforma Discord. (foto: YouTube/Tarefa)

A diferencia de otros medios de videoconferencia como Zoom y Meet, Discord es más completo porque cubre casi por completo las necesidades del aula: se enfoca no solo en video sino también en hablar, escuchar, escribir, debatir e interacción entre estudiantes y profesores. Así el grupo de estudiantes no tiene que encender la cámara y hablar si no quieren.

Ofrece otros compromisos alternativos, como escribir, responder comentarios, enviar gifs y emojis, transformando las clásicas interacciones implementadas en el sector educativo.

Este nuevo uso es una propuesta innovadora de la empresa para que los cursos no se vean afectados por la pandemia y que quienes ya lo usan también puedan seguir estudiando desde casa.

