Zoom ahora tiene un servicio para hacer eventos a gran escala

Zoom ha tomado fuerza como uno de los servicios más sólidos y estables en materia de comunicación virtual, y con el ánimo de expandir sus servicios ha adquirido Liminal, una empresa que desarrollaba complementos para Zoom enfocados en la transmisión profesional y eventos, por lo que estos podrían integrarse a la compañía principal.

La startup Liminal es la compañía detrás de ZoomOSC, un complemento para el famoso servicio de videoconferencias con el cual los usuarios pueden mejorar la experiencia de las reuniones y eventos profesionales al permitir incorporar Zoom con software de terceros, controladores de hardware, entre otros.

Por otro lado, también crearon ZoomISO, software que permite la transmisión de video de cada participante como una salida separada para un hardware de producción profesional.

Con esta adquisición, Zoom expresó en un comunicado que busca ayudar a la plataforma a “salvar” la línea entre plataformas emergentes y tradicionales en materia de control de eventos, que encuentran su utilidad en organizaciones que quieran transmitir profesionalmente en estudios, teatros, entre otros.

Candace Dean, portavoz de la plataforma, explicó al medio especializado The Verge que las herramientas existentes seguirán estando disponibles a través de Liminal, por lo que no desaparecerá por completo; sin embargo, a medida que Zoom se vaya apropiando de dichas herramientas y las vaya adaptando, ya no será necesario utilizarlas como complementos separados.

Este es un intento de la compañía por diversificar su oferta de servicios pues hace tan solo unos meses la plataforma de comunicaciones lanzó ‘Eventos’, donde los organizadores pueden crear centros de eventos, vender entradas y crear múltiples sesiones de transmisión en vivo a lo largo del día.

Para Zoom Chat la empresa también implementará una actualización que mejora el envío de GIFs desde el panel de búsqueda de GIPHY que se mostrará en el recuadro de envío de mensajes. Otra mejora está en los teléfonos, pues ahora los videos enviados a través de Zoom Chat se podrán guardar de manera local en estos dispositivos.

Recientemente, Zoom anunció una serie de actualizaciones enfocadas en agilizar el flujo de las reuniones y mejorar la experiencia del trabajo híbrido (presencial y virtual) permitiendo la reserva de espacios de trabajo o el uso compartido de pantalla. Además,, ‘Zoom Roms’ (nombre de este nuevo servicio) permitirá reservar los espacios de trabajo a través de un mapa interactivo, tanto si están en la oficina como si se encuentran en sus casas.

En cuanto a los grandes eventos, ‘Zoom Events’ ha implementado mejoras en la configuración de las notificaciones para conferencias, así como la posibilidad de editar las preguntas de inscripción una vez ya se encuentre publicado el evento, algo que no se podía hacer hasta el momento.

Esta expansión y crecimiento se ve respaldado por las cifras, pues según informó Rogelio Rocha, director de Zoom en México para el medio Luces del siglo, la compañía creció 400% a nivel global tan solo en el primer año de pandemia, además, de diciembre de 2019 a abril del 2020, el uso de la plataforma aumentó de 10 millones a 300 millones de participantes diarios.

