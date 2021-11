Estos son los 10 principios para el desarrollo de Instragam, según Meta

Mark Zuckerberg, Instagram. (foto: El Heraldo de México)

Mark Zuckerberg anunció hace casi un mes cambios en su sector empresarial. Facebook (como empresa global) cambió su nombre y pasó a llamarse Meta, lo que significó aceptar el plan para crear un “metaverso”. Su anuncio generó una serie de interrogantes, de los cuales la más importante fue resuelta el mismo día del cambio: Facebook (como aplicación) no cambiaría de nombre. Y es que recientemente se pudo conocer que Meta ha compartido principios internos con los empleados para guiar el desarrollo de Instagram, como por ejemplo “entender la raíz de los problemas de la gente” y “ser mejor, no solo diferente”.

La misión y los principios corporativos son una forma común de que los líderes de las empresas de tecnología prioricen, para que de esta forma definan su cultura interna y establezcan direcciones estratégicas.

Actualmente, Meta se enfrenta a un posible éxodo de trabajadores después de varias crisis. Los resultados de la última encuesta de empleados de Zuckerberg muestran que los empleados están perdiendo la confianza en el liderazgo de la empresa y revelan que menos de la mitad tiene la intención de quedarse.

Por otro lado, recientemente Instagram ha sido objeto de un fuerte escrutinio por parte de las autoridades políticas sobre cómo la aplicación de las redes sociales afecta la salud de los adolescentes.

En medio de todas las controversias de Meta, la empresa reveló 10 principios de los trabajadores en Instagram sobre el producto de la aplicación, en los que se instruye a los empleados a “entender la raíz de los problemas de la gente”

Los principios de productos de Instagram:

1. Siempre comience con una necesidad real.

2. Comprender la raíz de los prolemas de las personas.

3. Siga las pautas de nuestra comunidad.

4. Persiga los avances.

5. Sé crítico por la opinión púlica.

6. Mejore, no solo sea diferente.

7. Haga cosas extraordinarias.

8. Sea muy detallista.

9. No se usa la experimentación como excusa para dejar de pensar.

10. Nuestras métricas no son nuestros objetivos.

No está claro exactamente cómo han evolucionado los principios del producto a lo largo del tiempo. Los cofundadores de Instagram Kevin Systrom y Mike Krieger dijeron en un podcast de 2019, que los primeros días de la compañía se guiaron libremente por principios como poner a la comunidad primero y mantenerlo simple.

Kevin Systrom y Mike Krieger, cofundadores de Instagram. (foto: My Press)

Valores removidos de otras empresas reconocidas

Por ejemplo, los valores de Uber incluían la idea de “siempre en movimiento” , pero este concepto fue reemplazado por otros valores controvertidos en 2017.

El objetivo de Google era “no ser malvado” hasta que la empresa dio de baja esta frase.

El “muévete rápido y rompe cosas” de Facebook también se modificó en 2014.

Google, Uber, Facebook. (foto: DENIS CHARLET / AFP)

Historias de Instagram: ahora hay más tiempo para grabarlas, se acabaron los 15 segundos

Instagram, una de las aplicaciones más populares del mundo con diferentes actualizaciones a lo largo de su historia, ahora ha mencionado la posibilidad de grabar Historias (videos cortos visibles durante 24 horas) que tengan un tiempo de visualización de 60 segundos. Si desea leer la nota completa, ingrese a este enlace.

Según el consultor de redes sociales Matt Navarra, el límite de los 15 segundos de video en las Historias de Instagram ha llegado a su fin y ahora el tiempo máximo de duración será de 60 segundos. Es importante añadir que este tiempo límite ya se encontraba disponible en los llamados Reels, pero ahora la opción entrará en las historias.

Tweet del consultor de redes sociales, Matt Navarra. (foto: Twitter)

Esta nueva función aún no se encuentra disponible para todos los usuarios de Instagram,pues no todas las personas han recibido la notificación: “Estamos presentando historias más largas. Los videos de 60 segundos ya no se dividirán más en segmentos”. Sin embargo, en los próximos días la mayoría de los usuarios podrán aprovechar este período de 60 segundos.

