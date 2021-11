MacBook Air M1 vs. MacBook Pro M1: elija la versión que más le convenga

MacBook Air M1 vs MacBook Pro M1. (foto: The Indian Express)

Las primeras computadoras portátiles Apple Silicon reciben toda la atención, revisiones y análisis. También, pone en duda al comprador indeciso, que no sabe cuál de los dos elegir. Al principio, el MacBook Pro parece ser una mejor opción para el rendimiento y la MacBook Air por el precio, pero hay más que decir.

Desde fuera son muy similares. Con una pantalla Retina, un procesador M1 e incluso precios relativamente comparables, es fácil pensar en el MacBook Air y el MacBook Pro como un dispositivo bastante similar. En cuanto a sus especificaciones y características, notamos una diferencia mayor (incluso hay una MacBook Pro de 16 pulgadas para aquellos que necesitan una pantalla más grande, aunque todavía viene con un procesador más grande. Intel antes).

A continuación, comparamos el MacBook Air y el MacBook Pro con chip M1 por si estás en este grupo de dubitativos y quieres decidirte.

Especificaciones de MacBook Air M1 vs MacBook Pro M1. (captura: La Manzana Mordida)

Diseño de ambas MacBook

Realmente hay poco que hablar cuando se trata de estética, ya que este es después de todo, un punto que se considera extremadamente subjetivo. Habrá personas que amen a uno más que al otro, que vean a ambos como computadoras de acuerdo a sus gustos, o personas que directamente sientan que no aprecian las diferencias. Sin embargo, hay algunos aspectos a considerar como veremos a continuación:

- Pantallas casi iguales

Aunque se llaman 13 pulgadas, estos portátiles en realidad tienen exactamente 13,3 pulgadas (33.782 cm) en diagonal. Cuentan con tecnología IPS y retroiluminación LED.

A la izquierda se puede ver a la MacBook Air M1, mientras que a la derecha se encuentra la MacBook Pro M1. (foto: tiroriro.com)

La única diferencia entre los dos es el nivel de brillo. El máximo es de 400 nits del modelo “Air” y 500 nits para el modelo “Pro”. Ambos se adecuan a cualquier situación de luz ambiental, según promete Apple.

- Touch Bar, una diferencia dependiendo de gustos personales

Se rumorea que el futuro de la Touch Bar está en peligro y, de hecho, esta MacBook Pro podría ser la última de la línea de computadoras de Apple en incorporarla. La razón es que los desarrolladores no lo han aprovechado en todo su potencial, y Apple no parece tener mucho que ver con eso.

Sin embargo, hay quienes pueden encontrar extremadamente útil este panel táctil ubicado en la parte superior del teclado del MacBook Pro. Se usa todo el tiempo para controlar ciertos aspectos como el brillo o el volumen deslizando el dedo, pero en aplicaciones específicas. Tiene otras utilidades, como por ejemplo en el editor de video, que se puede usar para navegar por la línea de tiempo.

Touch Bar de la MacBook Pro M1. (foto: Xataka)

Si cree que esto podría serle útil, debe elegir sí o sí para ‘Pro’ ya que no está incluido en el modelo ‘Air’. Dicho esto, por supuesto, existen atajos y diferentes formas de realizar ciertas acciones en el MacBook Pro, pero al final no hay nada que no se pueda hacer en la MacBook Air usando atajos de teclado u otras acciones con macOS.

- Ambos portátiles son muy ligeros, con pequeñas diferencias

La MacBook Pro no es mucho más pesada que la versión Air, siendo finalmente una computadora portátil muy compacta que también le brinda portabilidad. Apple definitivamente cree que eso es bastante notable a la hora de tener ambos dispositivos en las manos, pero realmente no.

MacBook Air Chip M1. (foto: Hipertextual)

Como se pudo apreciar en la imagen de las especificaciones, La MacBook Air pesa 1,29 kg, mientras que la MacBook Pro 1,40 kg.

Aplicaciones optimizadas gracias a Rosetta 2

- Rendimiento de las aplicaciones

Para la revisión en esta sección, que es en dos computadoras, encontramos el mismo rendimiento. Tenga en cuenta que el M1 es un procesador de arquitectura ARM nunca visto en una Mac, por lo que los desarrolladores tuvieron que adaptar sus respectivas aplicaciones a esta nueva arquitectura. Todas las aplicaciones de Apple están optimizadas, desde las más simples como Finder o Photos hasta las más complejas como Final Cut o Logic Pro.

Rosetta 2. (foto: The Verge)

El caso de las aplicaciones de terceros es diferente, porque si bien muchas aplicaciones ahora son adaptables, otras pueden ser abiertas por Rosetta 2. Es un transpilador que permite una fácil apertura de aplicaciones basadas en chips Intel. Si bien no todos funcionan con este sistema y algunos de ellos tienen errores, la mayoría funciona bien y, a menudo, ni siquiera sabemos que Rosetta 2 está funcionando en segundo plano.

Diferencias y semejanzas del hardware

La parte interna de estas computadoras son muy similares si solo miramos el chip M1, aunque existen diferencias en algunas de las configuraciones y otros componentes.

- Chip M1

Sí, ambas computadoras están integradas con el chip M1 de Apple con idénticas diferencias excepto por el núcleo de la GPU. Ambos tienen 8 núcleos, pero uno de ellos no funciona en el MacBook Air, por lo que, para todos los efectos, se supone que tiene 7 núcleos.

11/11/2020 MacBook Air y Pro de 13 pulgadas y Mac Mini con chip Apple M1. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE

A estas alturas se estará preguntando si en el día a día verá diferencias a la hora de trabajar, y pues no. Si se hacen las pruebas correctas se notarán las diferencias, pues sí existen de todos modos, pero no son demasiado grandes.

Es posible que un usuario medio nunca note esta diferencia en el procesamiento, e incluso el usuario más exigente puede que no lo note.

- Ventilador para MacBook Pro y para MacBook Air, no

Un ventilador en el MacBook Pro M1 contra ninguno del MacBook Air. Es cierto que este último no estaba originalmente enfocado a tareas muy exigentes, y debido a forma compacta que presenta, no suele tener un sistema de ventilación muy grande.

Apple promete que la MacBook Air no se sobrecalentará aunque haga tareas pesadas. El control de temperatura de este dispositivo cuenta con un disipador de calor que reemplaza al ventilador de generaciones anteriores.

Ventilador en la parte interna de una MacBook Pro M1. (foto: Apple Support Communities)

Así mismo, los de Cupertino inspiran confianza a sus usuarios explicando que obtendrá “un silencio que siempre se agradece por la ausencia de ventilación, que nos recuerda cómo trabajar con el iPad”. En el modelo “Pro”, las condiciones de trabajo mejoran por las especificaciones del producto. Este sí tiene un ventilador, pero así como con la versión “Air”, Apple explica que en caso de activarse, el mínimo sonido que podría producirse no será un problema.

