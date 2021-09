Utilizan a los satélites de Starlink de SpaceX, compañía de Elon Musk, como un sistema similar al GPS

Ristra de satélites Starlink antes de ser puestos en órbita (POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA/SPACE X)

Las señales de los satélites de banda ancha del servicio Starlink de la compañía SpaceX se pueden utilizar para localizar ubicaciones en la Tierra con una precisión de 8 metros. Así lo informó esta semana un grupo de investigadores de las universidades de California y Ohio. Si bien no tiene la misma precisión que el GPS, podría ser de gran utilidad.

De esta forma, la constelación de satélites de la compañía de Elon Musk no reemplazará a la aplicación de mapas de nuestros teléfonos inteligentes en el corto plazo, pero el equipo de investigadores ha realizado interesantes hallazgos. En este sentido encontraron que puede usarse para determinar la posición de dispositivos en la Tierra.

En este sentido, el tamaño de la red Starlink (y la gran cantidad de satélites en la órbita baja que supera los 1.400) abren oportunidades que permiten usar satélites para navegación también. Para su descubrimiento, Zak Kassas, Joe Khalife y Mohammad Neinavaie utilizaron una antena ubicada en el Campus de la Universidad de California en Irvine, en donde monitorizaron la posición de varios satélites LEO (es decir, satélites en la órbita baja) de Starlink.

Los investigadores encontraron que no es necesario interceptar las comunicaciones o los datos que se transfieren desde los satélites. Solo se necesita saber su localización y trayectoria, algo que es público para cualquier satélite en órbita baja.

Dos satélites Starlink pueden verse como rayas de luz en el cielo nocturno (Foto: Patrick Pleul/dpa)

Esa información fue analizada con algoritmos que lograron triangular ubicaciones en la Tierra con precisión de 8 metros. “Simplemente detectamos la señal y desarrollamos algoritmos para calcular nuestra posición, y lo cierto es que funciona con mucha precisión”, dijo Kassas. Y agregó: “Incluso a pesar de que la red Starlink no está diseñada con el propósito de dar servicio de navegación, hemos probado que es posible usar partes del sistema de manera tangencial para fines de navegación”, añade el investigador.

Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. Si bien la tecnología analizada no es nueva, el desarrollo del algoritmo lo es.

Fin del programa beta de Starlink

Starlink saldrá de la fase beta (de prueba) en la que actualmente se encuentra previsiblemente el próximo mes, como ha indicado el propio director ejecutivo de la compañía. El servicio ofrece acceso anticipado a su servicio de internet basado en una red de satélites interconectados con el programa ‘Better than Nothing Beta’ (beta mejor que nada).

Elon Musk, CEO de SpaceX, la compañía detrás del servicio de internet satelital Starlink (REUTERS/Steve Nesius)

Durante la prueba, los usuarios pueden experimentar velocidades de datos variables de 50Mb/s a 150Mb/s y latencias de 20ms a 40ms, como recoge en su página web. Este servicio se enfoca a las zonas rurales, donde la conexión a Internet mediante fibra o cable ni llega o es insuficiente, y cuenta en la actualidad con más de 1.700 satélites en órbita, como informó en mayo.

El programa beta se inicio en octubre de 2020, y desde febrero la compañía empezó a extender el registro previo. Ahora, Musk, en respuesta a un usuario de Twitter, ha señalado que la fase beta terminará “el próximo mes”. Starlink requiere el kit de instalación (un terminal de usuario, un ‘router’ WiFi y una antena con la que poder conectarse a la red de satélites).

El servicio podría generar hasta USD 30.000 millones al año. En total serán más de 42.000 satélites en órbita baja, entre 328 y 580 kilómetros por encima de la Tierra.

* Con información de Portaltic

