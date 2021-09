Cómo desbloquear un contacto en Facebook

Los bloqueos dentro de Facebook son reversibles y solo es necesario seguir unos cuantos pasos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Hay que aceptarlo, muchos usuarios en Facebook crearon su cuenta siendo bastante jóvenes y eso pudo haber llevado a cometer una gran variedad de errores. Aquellos adolescentes con dramas que terminaron en bloqueos de contactos ahora son adultos que buscan volver a conectar con las amistades de tales épocas.

Si bien los bloqueos se han conocido por mucho tiempo como una medida definitiva y hasta algo extrema, no tiene por qué ser así y una muestra de eso es la opción de poder desbloquear contactos en la famosa red social. También es posible que un clic mal puesto haya sido la causa del problema y sería bastante grave si eso no se pudiera solucionar.

Ya sea porque buscas reconectar con esa turbulenta amistad de aquellas épocas o por un accidente a la hora de organizar tus contactos, estos son los pasos que debe seguir para desbloquear a una persona en Facebook:

1. Desde la versión de escritorio, hacer clic en la pequeña flecha que apunta hacia abajo en la esquina superior derecha de la pantalla.

2. En el menú desplegable, ingresar a “Configuración y privacidad” y luego “Configuración”.

3. Cambiará la página. En la columna de la izquierda seleccionar el apartado de “Bloqueos”.

4. En la subsección “Bloquear usuarios” aparecerá una lista de las personas bloqueadas. Junto al nombre de cada usuario bloqueado hay un botón que dice “Desbloquear”.

5. Hacer clic en ese botón y luego en la opción de “Confirmar” para completar el proceso.

Recuerde que en esta misma pantalla se tiene control de los bloqueos en su totalidad, allí también puede ver de qué amigos tiene bloqueadas invitaciones a aplicaciones o eventos , además de otros que no podrán enviarle mensajes ni videollamadas.

Tenga en cuenta que no aparecen únicamente los bloqueos relacionados con otros usuarios de la plataforma, también con apps y paginas que no le pueden interesar.

Cabe aclarar que, al desbloquear a una persona, no significa necesariamente que sean amigos dentro de la red social, sino que ahora podrán encontrar su cuenta y ver lo que comparta públicamente en el muro. En caso de que los usuarios bloqueados no estén ya registrados como amigos será necesario enviar una solicitud de amistad y esperar a conocer si están dispuestos o no a aceptarla.

Así que la próxima vez que quiera darle una segunda oportunidad a ese contacto que únicamente ha podido encontrar en Facebook o corregir un error de configuración, lo más rápido posible antes de que otros lo noten, bastará con realizar este proceso y el problema estará solucionado en cuestión de minutos.

Últimamente Facebook ha estado lanzando nuevas funciones bastante interesantes para las conversaciones, usando esta plataforma como el regreso de las llamadas y videollamadas nativas, al igual que el uso de emojis que reproducen sonido al tiempo mediante su app de mensajería, así que es la ocasión perfecta para estrenarlas con ese contacto finalmente desbloqueado.

