Cómo evitar contenido no deseado dentro de TikTok

FOTO DE ARCHIVO: El logo de la app TikTok visto en la pantalla de un teléfono móvil en esta ilustración tomada el 21 de febrero de 2019. REUTERS/Danish Siddiqui

TikTok es una de las redes sociales con más uso actualmente, por lo tanto, es casi impredecible qué tipo de contenido se estará creando con el pasar de los minutos.

Si bien el algoritmo de TikTok es bastante reconocido por su exactitud a la hora de definir los gustos de cada uno de los usuarios, en ocasiones no todo lo que muestra es lo preferido para quien lo ve.

La gran mayoría de casos cuando alguien es un nuevo usuario en la plataforma y acaba de haber descargado la aplicación, tienden a ser una oleada de videos de todo tipo de gustos con el fin de descubrir qué le puede gustar a esta persona que está estrenando su presencia en la red.

Ya sea por querer ayudarle a TikTok a aprender o recordar cuáles son tus gustos, o simplemente porque encontraste contenido que preferirías evitar de forma más constante , la plataforma ofrece opciones para hacer esta labor más fácil.

A pesar de que no mucha gente lo sepa, TikTok ofrece una opción de “dislike” para aquellos videos que no te gustaron del todo y ese contenido que prefieres tener alejado de tus redes. Aunque no es directamente un “no me gusta”, en realidad es la opción No me interesa.

Si quieres usar esta opción para ocultar contenido que no sea de tu gusto basta con seguir los siguientes pasos:

1. Mantén presionado el video que no te gusta.

2. Aparecerá un menú emergente que te permitirá guardar el video, agregarlo a sus favoritos, denunciarlo o decir que simplemente no estás interesado. En este caso, toca “No me interesa”.

3. Luego, tendrás la opción de ocultar videos de ese usuario u ocultar videos que usan ese sonido .

Esta última opción en especial, puede ser útil si simplemente se está cansado de una pista de audio en particular, ya sea por que la letra o la tonada son molestas o porque ya es aburridor ver el mismo tipo de videos una y otra vez.

La opción de ocultar videos de un usuario es particular está pensada principalmente si se encuentra a un usuario del que el tipo de contenido que suele crear no es agradable o del gusto del usuario, con eso desaparecerá de lleno de las recomendaciones ofrecidas particularmente por la plataforma.

Cabe aclarar que todas estas opciones son para el contenido que simplemente no agrada porque no hace parte de los gustos de los usuarios. Sin embargo, en caso de que el contenido pueda considerarse realmente ofensivo o esté atentando contra otro usuario de la plataforma, se recomienda hacer uso de la opción de denunciar el video.

Cabe recordar que esta no es la única opción que ofrece la plataforma para personalizar el contenido. TikTok también tiene la opción de cambiar el nombre de perfil y el nombre de usuario para aquellas personas que ya estén cansadas de ver el mismo nombre en su pantalla o simplemente quieran escoger una opción más creativa por la cual ser reconocidos al crear contenido.

Eso sí, para aquellos que quieran cambiar su nombre, tendrán que esperar al menos 30 días en caso de volver a querer hacer tal edición, por lo que es recomendable escoger algo de lo que no se vayan a arrepentir más tarde.

A la fecha, TikTok sigue teniendo bastante fuerza entre los usuarios, pero la llegada de nuevas opciones como los reels de Instagram, los shorts de Youtube y hasta nuevas aplicaciones como Kwai, hacen parte de los nuevos retos a los que se enfrenta esta plataforma.

SEGUIR LEYENDO: