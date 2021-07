China elimina de sus tiendas de apps a Didi

La aplicación del gigante chino del transporte Didi ha sido retirada de las tiendas de apps de China REUTERS/Florence Lo/Ilustración/Archivo

Didi confirmó en un comunicado la retirada de su app de las tiendas de aplicaciones en China. El organismo regulador Cyberspace Administration of China (CAC) ha tomado esta decisión que podría perjudicar los ingresos de la compañía.

Según CAC, Didi habría recopilado ilegalmente datos personales de los usuarios. Ahora, la plataforma que tiene un funcionamiento similar a Uber y es muy popular en China, deberá hacer cambios para cumplir con la normativa de protección de datos. Esta noticia llega días después de que la app haya comenzado a operar en la Bolsa de Nueva York, con una valoración de USD 74.500 millones.

“La empresa espera que la retirada de la aplicación pueda tener un impacto adverso en sus ingresos en China”, dijo Didi hoy en un comunicado, aunque no precisó el alcance potencial de su retirada de China. Los analistas han dicho que no esperan un gran impacto en las ganancias ya que la base de usuarios de la app en China es enorme. La retirada de la aplicación no afecta a los usuarios existentes.

Desde la app señalaron además que no estaban al tanto de la investigación anunciada por la CAC el 2 de julio, lo que hizo caer sus acciones hasta un 10%, antes de su salida a Bolsa. Dos días después, el CAC ordenó la retirada de la aplicación de Didi de las tiendas de aplicaciones de China, alegando que la empresa había recopilado ilegalmente datos personales de usuarios.

“Antes de la salida a bolsa, Didi no tenía conocimiento de las decisiones de la CAC, anunciadas el 2 de julio y el 4 de julio de 2021, respecto de la revisión de la ciberseguridad y la suspensión de registros de nuevos usuarios en China, y la eliminación de la app de Didi Chuxing de las tiendas de aplicaciones en China, respectivamente”, dijeron desde la app en un comunicado enviado a Reuters.

“El Partido (Comunista Chino) ya había puesto en su punto de mira a Ant Group, que planeaba una salida a bolsa y se vio obligada a cancelarla”, dijo Ryan Fedasiuk, analista de investigación del Centro de Seguridad y Tecnologías Emergentes de Georgetown. “La CAC inició la revisión y suspendió la presencia de Didi en las tiendas de aplicaciones chinas apenas unos días después de su début público”, añadió.

El lunes, Didi dijo que la orden de retirar su aplicación de las tiendas en China podría perjudicar los ingresos. La app también está siendo investigada por la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR) de China para saber si usó prácticas anticompetitivas para expulsar a rivales más pequeños de forma desleal.

Días atrás, el vicepresidente de la app, Li Min, desmintió en redes sociales rumores que señalaban que la app almacena datos de los usuarios en Estados Unidos. Dijo: “Como muchas otras compañías chinas que cotizan en el extranjero, Didi almacena todos los datos de los usuarios nacionales en servidores de China. Es absolutamente imposible pasar los datos a Estados Unidos”.

Pero la CAC señaló que la app tiene el problema de “recopilar información personal en violación de las leyes y reglamentos pertinentes de la República Democrática de China”. Al ser retirada de las tiendas, la aplicación no podrá volver a descargarse en China hasta nuevo aviso, aunque se podrá seguir usando en otros mercados en donde opera.

“La empresa se esforzará por rectificar cualquier problema, mejorar su concienciación sobre la prevención de riesgos y sus capacidades tecnológicas, proteger la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios y seguir proporcionando servicios seguros y cómodos a sus usuarios”, escribió Didi en su comunicado.

