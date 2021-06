La nueva generación de Windows será presentada el 24 de junio

Satya Nadella, CEO de Microsoft ha señalado que la próxima generación de Windows será “una de las actualizaciones más significativas de la última década para desbloquear una mayor oportunidad económica para los desarrolladores y creadores” (Stephen Lam/Getty)

Finalmente, Microsoft ha anunciado la fecha del evento en el que presentará la nueva generación de Windows. La cita será el 24 de junio y serán anunciadas también actualizaciones para su sistema operativo actual. El encuentro virtual, tal como anuncia la compañía en su web, será a las 11:00 de la mañana (hora local de Estados Unidos).

En el sitio de Microsoft, se encuentra una escueta convocatoria con el mensaje: “Join us to see what’s next for Windows” (únete a nosotros para ver lo próximo de Windows). En el evento se espera que Microsoft revele la nueva generación de su sistema operativo Windows, que tal como señaló la semana pasada en el evento para desarrolladores de la compañía, Build, su CEO, Satya Nadella, será “una de las actualizaciones más significativas de la última década para desbloquear una mayor oportunidad económica para los desarrolladores y creadores”.

Nadella dijo durante el evento: “En todas las cosas que he destacado hoy, Windows está implícito. Nunca ha sido más importante. Más de 1.300 millones de personas utilizan Windows 10 para trabajar, aprender, conectarse y jugar. Y todo comienza con Windows como caja de desarrollo. Windows reúne todas las herramientas de desarrollo y colaboración en un solo lugar. Le permite elegir el hardware que desee, funciona con Linux y Windows como uno solo y tiene una terminal moderna”.

Continuó: “Y pronto compartiremos una de las actualizaciones más importantes de Windows de la última década para desbloquear una mayor oportunidad económica para desarrolladores y creadores. Lo he probado yo mismo durante los últimos meses y estoy increíblemente emocionado con la próxima generación de Windows. Crearemos más oportunidades para todos los desarrolladores de Windows de hoy y daremos la bienvenida a todos los creadores que busquen la plataforma más innovadora, nueva y abierta para crear, distribuir y monetizar aplicaciones. Esperamos poder compartir más muy pronto”.

Imágenes de la interfaz de Windows 10X (The Verge)

El nuevo Windows incluiría una tienda virtual de aplicaciones abierta a todos los desarrolladores, que incluso permitiría plataformas de comercio electrónico en las apps, algo que hoy no es posible. También ha transcendido que tendrá modificaciones en la interfaz de usuario del sistema operativo, tal como destacó Nadella. Según ha indicado en su momento el sitio The Verge, la Windows Store podría sufrir cambios significativos.

La próxima generación del sistema operativo será Windows 10X. Hasta el periodista de The Verge, Tom Warren, ha compartido un video breve en donde expone la construcción casi final del software. Allí se ve el inicio de sesión en esta versión, la pantalla principal y el menú. La estética que muestra el periodista de Windows 10X es distinta a la actual.

Es más simple y directa, con una barra inferior con cuatro íconos que permite abrir el menú de inicio, los ajustes, la tienda de Microsoft, el navegador y la ventana de notificaciones y ajustes rápidos. Windows 10X fue presentado a finales de 2019, inicialmente como la versión de Windows 10 dedicada a la nueva categoría de producto de los dispositivos con dos pantallas, pero la compañía replanteó su desarrollo y anunció que iría destinado a nuevos equipos para aprovechar el potencial de la nube.

Por su parte, la nueva actualización de Windows 10 se llamaría Sun Valley. Entre las novedades, su nuevo diseño tendría una interfaz con bordes redondeados, características similares a Windows 10X y carpetas de archivos de colores, más allá de las amarillas que conocemos. La actual versión de este sistema operativo fue lanzada en 2015.

