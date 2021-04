Un Tesla tuvo un accidente, dos personas murieron y Elon Musk vio perder una fortuna en cuestión de minutos

El fundador y CEO de Tesla, Elon Musk, mira su teléfono móvil durante una conferencia de prensa en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida (Reuters)

Elon Musk no pudo evitarlo. A pesar de que aseguró que el “piloto automático” del Tesla accidentado por el cual murieron dos personas en Houston no estaba activado, las acciones de su compañía estrella se precipitaron. “Los registros de datos recuperados hasta ahora muestran que el piloto automático no estaba habilitado”, señaló el CEO de la empresa en un mensaje por Twitter respondiendo una nota del diario The Wall Street Journal.

Cuando envió el tuit, la policía de Houston también se activó. Mark Herman, comisario del condado de Harris, dijo que las pruebas, incluidas las declaraciones de los testigos, indicaban claramente que no había nadie en el asiento del conductor del Model S cuando se estrelló contra un árbol el sábado por la noche matando a dos personas.

Herman dijo que el posteo de Musk el lunes por la tarde en el que decía que los registros de datos recuperados por la compañía hasta el momento descartaban el uso de la función “piloto automático”, era la primera comunicación que las autoridades habían oído de la compañía. “Si está tuiteando eso, si ya ha sacado los datos, no nos lo ha dicho”, dijo Herman a Reuters. “Esperaremos con impaciencia esos datos”.

Pero mientras esto ocurría, las acciones de Tesla y la fortuna personal de Musk se derrumbaban. El valor de los títulos de la corporación cayeron un 3.8% a las 3:45 p.m. EST del lunes, recortando 5.6 mil millones de dólares de la fortuna de Musk. Ahora tiene un valor de 174,1 mil millones de dólares, según Forbes.

El siniestro es el 28º accidente de Tesla que investiga la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), que regula la seguridad de los vehículos. En el accidente del sábado, el Model S de 2019 circulaba a alta velocidad cerca de Houston cuando se estrelló contra un árbol en una curva y estalló en llamas, dijo Herman.

Las autoridades encontraron los cuerpos de dos hombres en el vehículo, uno en el asiento del pasajero delantero y el propietario del coche en el asiento trasero. “Tenemos declaraciones de testigos que dijeron que salieron a probar el vehículo sin conductor y a mostrarle al amigo cómo puede conducirse solo”, dijo Herman.

Tesla pide a sus conductores que estén en todo momento pendientes de la conducción para tomar control del vehículo e invitan a activar el sistema de asistencia inteligente, ya que es más seguro que conducir sin él. El accidente se da cuando la compañía está empezando a probar con algunos de sus conductores un sistema de “conducción autónoma total”, aunque también pide que el conductor tenga las manos en el volante en todo momento.

Algunos expertos han criticado a la compañía por usar términos como “piloto automático” y dar una falsa sensación de autonomía por parte del vehículo.

