LinkedIn asegura que la información filtrada de 500 millones de usuarios no es de una brecha de seguridad

LinkedIn aclaró de dónde proviene la información que se difundió de usuarios

Los datos de 500 millones de usuarios de LinkedIn que se encontraron a la venta en un foro de hackers no proceden de una nueva brecha de seguridad en la plataforma, sino de una agregación de datos de distintas webs y servicios.

La compañía concluyó que el conjunto de datos encontrado recientemente no forma parte de una nueva vulnerabilidad en la plataforma, como aseguran en un comunicado compartido en su página de noticias.

Tras analizar los datos encontrados, aseguran también que no contienen información privada de los miembros de LinkedIn. Y señalan que los archivos se han formado con los datos agregados de distintas webs y compañías, y de la información públicamente visible de los perfiles de los miembros.

Hace unos días, se conoció que varios archivos con información de 500 millones de usuarios de LinkedIn se habían compartido en un foro de hackers para su venta, donde había un archivo de muestra con los datos de 2 millones de cuentas de usuario.

El equipo de Cybernews, que analizó los datos, confimó que se trataba de información procedente de LinkedIn, pero no fue capaz de determinar si se trataba de información actualizada o procedente de antiguas brechas de seguridad. Tampoco encontraron información considerada sensible, como datos bancarios. Ahora la compañía, tras un análisis concluye que los datos no surgen de una brecha de seguridad.

Los datos de 500 millones de usuarios de LinkedIn que se encontraron a la venta en un foro de hackers no proceden de una nueva brecha de seguridad en la plataforma, sino de una agregación de datos de distintas webs y servicios, según la compañía (Crédito: Shutterstock)

Si filtró otra base de datos con teléfonos de usuarios de Facebook

Una semana después de que saliera a la luz la existencia de una filtración de datos que involucró a más de 500 millones de usuarios de Facebook, se conoció la filtración de otra base de datos con teléfonos de personas que usan la plataforma. Según el sitio Motherboard, no tiene relación con la filtración anterior.

Se trataría de un bot de Telegram que puede brindar números de teléfono de usuarios de Facebook y que pide a la persona que señale una página de la red social de Mark Zuckerberg, y luego puede extraer los datos telefónicos de las personas que le hayan dado “me gusta” a esta página.

Para usar el bot, primero se deben identificar el código de identificación único de la página de Facebook de la que se desea obtener los números de teléfono, ya sea un grupo musical, un bar u otro tipo de página. A partir de ahí, se ingresa ese código en el sistema, que proporciona un costo de los datos en dólares estadounidenses y la opción de continuar con la compra, según las pruebas realizadas por el portal mencionado.

Según la cantidad de seguidores de la página, el bot le da un precio determinado a la información. El sitio que hizo este hallazgo realizó la prueba con su propia página de Facebook. El bot encontró 134.803 usuarios con número de teléfono extraíble, y le dio un precio a la información de USD 539. Para realizar la compra de la información, se debe ir a un sitio web para seguir con el pago, y obtener un código para introducir en el sistema automatizado en Telegram.

(Con información de Portaltic)

