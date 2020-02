Para The New York Times, los recursos de la plataforma no sólo permiten crear “un collage visual de la vida de alguien” sino que también “ofrecen una manera sutil de expresar interés mediante likes y comentarios, y de conectar en una charla privada”. según dijo Halen Yau, de 31 años, al periódico, “es básicamente un portfolio para la vida romántica”. Dave Marshall, de 30 años y también de Nueva York, dijo a Mic que la mayor ventaja de flirtear en Instagram es que “cuando alguien se engancha con una de sus Stories, se puede ver de qué manera lo que publicas es algo de lo que realmente se sienten cerca”.