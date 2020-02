La decisión llega luego de que varias de las principales empresas de telefonía anunciaran que no asistirían al evento. Entre las que lo hicieron el martes se contaron Facebook, Intel Corp., Cisco y MediaTek Inc, mientras que Ericsson AB, Sony Corp. y LG Electronics Inc. e Intel ya lo habían hecho anteriormente, pese a que tanto la organización como las autoridades de la ciudad habían asegurado que no existían riesgos sanitarios para su celebración.