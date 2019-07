Desde WABetaInfo no se descarta la posibilidad de que esta novedad esté acompañada de otras nuevas herramientas para la aplicación. Una de las que más piden las personas es el modo oscuro, el cual es fundamental para muchas apps e incluso sistemas operativos, pues hace que no sean tan dañinos para la vista de las personas y contribuyen a que la batería no se acabe tan pronto.