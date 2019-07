La madre de la niño, Maria Adata, contó que Apple está investigando este tema para saber qué pudo haber causado este daño. Desde ABC News contactaron a la empresa que dijo que, si bien todavía no tenían una respuesta para este caso en particular, aclararon que hay varias cuestiones que pueden causar el recalentamiento del iPhone, como el uso de cargadores o cables que no son de Apple; así como la reparación en tiendas que no están autorizadas por la compañía.