No existe un avión híbrido que pueda recorrer siquiera una distancia corta con 150 pasajeros. Aun si empleara la mejor tecnología de iones de litio que existe en el mundo, no podría levantar vuelo: el peso de las baterías necesarias para sus motores sería demasiado. Pero eso no significa que la combinación de combustibles fósiles y energía limpia, con miras a reducir el impacto ambiental, se deba limitar a las carreteras.