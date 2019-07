"Los datos personales de las personas son solo eso: personales. Cuando una organización no puede protegerla de pérdidas, daños o robos, es más que un inconveniente. Por eso la ley es clara: cuando se le confían datos personales, debe cuidarlos. Aquellos que no lo hacen se enfrentarán al escrutinio de esta entidad para verificar que hayan tomado las medidas adecuadas para proteger los derechos fundamentales de privacidad ", dijo la funcionaria según publicó The Verge.