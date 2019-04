Samsung, que también quiere competir con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. en el negocio de chips para empresas, sigue el ejemplo de compañías como Huawei Technologies Co. o Apple Inc., que están diseñando los cerebros que alimentan los dispositivos informáticos. La compañía coreana se ha beneficiado al diseñar sus propios microprocesadores para dispositivos como los teléfonos Galaxy, pero Intel tiene una ventaja dominante en el mercado de unidades centrales de procesamiento utilizadas en ordenadores personales y servidores.