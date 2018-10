El ejemplo más simple es el modo en que estas tecnologías terminan con la confianza de los individuos en el sistema judicial: "¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nuestra policía simplemente no puede eliminar material ilegal de la red? ¿O cuando no pueden perseguir cibercriminales o detener el software malicioso?". Cuando los derechos de una persona no terminan donde comienzan los de otra, la democracia deja de funcionar.