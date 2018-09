– Durante el año 2012 tuve la oportunidad de irme a trabajar a Shenzhen (China), que es el Silicon Valley de Oriente. Luego, tuve la oportunidad de mudarme a Silicon Valley al ser admitida en el programa de neurociencias, tecnología e innovación de la Universidad de Stanford. La verdad es que dije "Esto es un sueño hecho realidad". Llegué a Stanford y me encontré con clases mucho más tradicionales de lo que pensaba, sin tanta serotonina, sin tanta interacción, y quizás bastante teórica. Cada cosa nueva que me explicaban sobre las neurociencias era levantar la mano y preguntar: "Profesor, ¿cómo hago para aplicar esto para mejorar la vida de las personas ahora? ¿Cómo hago para enseñar a pensar a propósito?". Y él me decía "Bueno, hay una brecha entre las neurociencias y la práctica". Sumado a que el ambiente es sumamente competitivo, hay mucha, mucha presión por el alto desempeño desde que las personas son muy chicas y no hay interacción entre los estudiantes, sino que cada uno está muy enfocado en ser el número uno, ser el mejor, tener la nota más alta.