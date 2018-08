Así caen algunas barreras: hay pruebas de que internet aumenta los matrimonios interraciales. Pero la variedad también hace que el mercado romántico en línea sea más eficiente. Lo cual no es una buena noticia para todos. "Debido al abismo en selectividad que divide a los sexos, unos pocos hombres heterosexuales están condenados a no conseguir nunca una pareja", analizó The Economist la experiencia de una app china, Tantan, fundada en 2015, que tiene 20 millones de usuarios y ha creado unos 10 millones de parejas.