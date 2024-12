El príncipe Harry y Meghan Markle: rumores, medios y la verdad de su matrimonio

El príncipe Harry desmintió los rumores sobre múltiples mudanzas y divorcios en su matrimonio con Meghan Markle (AP/Matt Dunham, Pool, archivo)

El príncipe Harry habló sobre las recientes especulaciones sobre su matrimonio con Meghan Markle, destacando los rumores que afirman que se habrían divorciado en varias ocasiones o que habrían cambiado de casa múltiples veces. Durante su intervención en el 2024 DealBook Summit del New York Times en Nueva York el 4 de diciembre, el Duque de Sussex hizo frente a los comentarios sobre su vida personal y la atención que despierta en los medios, no solo por su activismo, sino también por su relación con la duquesa de Sussex.

La fascinación mediática por su vida separada

Harry, de 40 años, fue entrevistado por Andrew Ross Sorkin, el fundador de DealBook y columnista del New York Times. Al ser preguntado por la fascinación del público respecto a sus vidas separadas, en especial debido a la distancia entre ambos en sus compromisos del 4 de diciembre, el príncipe no dudó en bromear: “Porque me invitaste, ¡deberías haberlo sabido!”.

Durante el DealBook Summit en Nueva York, Harry bromeó sobre la distancia entre sus compromisos y los de Meghan el 4 de diciembre (REUTERS)

Esta declaración se dio mientras Meghan Markle se encontraba en California, participando en la Paley Honors Fall Gala en Beverly Hills, mientras Harry asistía a un evento en Nueva York relacionado con su organización benéfica Sentebale.

El tema de las especulaciones mediáticas se volvió más serio cuando Harry comentó que, si bien el interés de la prensa puede parecer un signo de relevancia, a él personalmente no le resulta positivo. Según sus palabras, en los medios se asegura de que él y Meghan cambiaron de casa entre 10 y 12 veces, y que su matrimonio se terminó, supuestamente, en repetidas ocasiones.

“Es difícil seguir el ritmo, pero por eso simplemente lo ignoras”, declaró Harry, destacando que las expectativas de los “trolls” en las redes sociales alimentan rumores infundados, lo que genera frustración en aquellos que intentan seguirlos.

Un pasado marcado por los medios y la búsqueda de la verdad

En la entrevista, Harry destacó su compromiso con su familia y su papel como padre y esposo en Montecito, California (@alexilubomirski)

En cuanto al impacto de la prensa en su vida, Harry expresó que había vivido bajo el microscopio mediático desde su niñez, lo que lo llevó a cuestionar la veracidad de las historias que se publican. “He visto historias sobre mí y sobre mi familia que no son exactamente basadas en la realidad”, comentó, refiriéndose al daño potencial de la desinformación en la percepción pública.

Por otro lado, el príncipe también tocó el tema de sus esfuerzos filantrópicos y cómo los medios a veces oscurecen su trabajo. En particular, destacó su papel como padre y esposo. Resaltó su compromiso de ser “el mejor padre y esposo que pueda ser”, aludiendo a su vida familiar en Montecito, California, junto a sus hijos, Archie, de 5 años y Lilibet de 3 años.

Además, resaltó cómo disfruta de vivir en EE. UU., señalando que allí puede realizar actividades con sus hijos que no serían posibles en el Reino Unido.

La seguridad online y su preocupación por los jóvenes

El enfoque profesional de Harry y Meghan evoluciona, con él en actividades filantrópicas y ella avanzando en el sector empresarial (Wirelmage)

Por último, Harry también manifestó su preocupación por la seguridad online, sobre todo para los niños. Habló sobre la importancia de colaborar con las empresas de redes sociales para garantizar un entorno digital seguro para los más jóvenes, una causa que fue defendida por él y Meghan en diversas ocasiones.

“Me gustaría sentarme con los accionistas de las empresas de redes sociales, porque son ellos los que realmente tienen el control”, comentó, añadiendo que espera que, como padres, comprendan la necesidad de proteger a los niños en internet.

La entrevista también mostró cómo tanto Harry como Meghan evolucionaron en sus carreras públicas. Según algunas fuentes, el matrimonio de los duques está adoptando ahora un enfoque de “doble carril”, con el príncipe centrado en sus actividades filantrópicas, mientras Meghan avanza en su camino empresarial. Este cambio refleja una nueva fase en sus vidas profesionales, donde ambos marcan sus propios caminos, más allá de su rol como pareja.