Grupos religiosos de Ecuador protestan contra fallo sobre cambio de género en adolescentes

Guayaquil (Ecuador), 25 mar (EFE).- Decenas de personas pertenecientes a grupos religiosos se congregaron este miércoles en una plaza del centro de Guayaquil para protestar en contra de una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador que permite que adolescentes puedan cambiar su género en el documento de identidad si cumplen con determinados requisitos.

Bajo el lema 'Con mis hijos no te metas', seguidores de diferentes religiones aseguraron que los jueces habían "excedido sus atribuciones" al "obligar al Registro Civil" a hacer el cambio para los menores, pese a que, dijeron, a esas edades su cerebro "no ha terminado de desarrollarse".

La normativa actual establece que, al cumplir la mayoría de edad y por una sola vez, una persona podrá pedir la rectificación de la mención de sexo o género en su documento, pero el alto tribunal determinó en un reciente fallo que ese requisito resulta inconstitucional cuando la solicitud es presentada por una persona adolescente que tiene el acompañamiento de sus representantes legales.

Además, cuando el pedido se encuentra respaldado por informes psicosociales que acreditan que el menor cuenta con un grado suficiente de madurez para adoptar decisiones libres, informadas y voluntarias en relación con su identidad de género.

La sentencia nació de una consulta de constitucionalidad de norma que hizo a la Corte Constitucional una jueza que analizaba una acción de protección interpuesta por los padres de un adolescente de 15 años contra el Registro Civil.

Los progenitores habían pedido en 2023 cambiar el nombre y rectificar la mención del género de su hijo adolescente en su documento de identidad, lo que fue negado por la entidad estatal al señalar que solo podían hacerlo mayores de 18 años.

La Corte decidió declarar la inconstitucionalidad del requisito de mayoría de edad solo cuando la solicitud cumpla con las tres condiciones concurrentes antes expuestas y ordenó al Registro Civil realizar los cambios cuando se presenten esos parámetros.

Sin embargo, para la exasambleísta Geraldine Weber esta decisión vulnera el derecho de los niños y "abre la puerta" a la utilización de hormonas y otras decisiones que "son irreversibles".

"Hemos visto en otros países que luego se arrepienten y dan testimonios para advertirle a los niños que no tomen estas decisiones porque son influenciados por toda la publicidad y campaña que hay detrás de esto", añadió.

Con ella coincidió la pastora Mayra Floril, quien indicó que estaban "levantando la voz en defensa de la niñez ecuatoriana" y que si un menor "no puede votar, ¿cómo puede ser posible que decida sobre su cambio de género?".

Aseguró que este tema no es solo "religioso", sino que afecta a todas las familias y que aunque los presentes tenían diferentes creencias coincidían en que debían "proteger a los niños y a las familias".

La sentencia de la Corte Constitucional es inapelable, pero los grupos aseguraron que seguirán saliendo a las calles para demostrar a las autoridades su rechazo a esta decisión. EFE

(foto) (video)