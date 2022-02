Camila Parker-Bowles llamó “descarada” y “desagradecida” a Meghan Markle

Meghan Markle y Camilla Parker-Bowles (AFP)

Camilla Parker-Bowles, la esposa del príncipe Carlos y futura reina consorte de Inglaterra, habría calificado a Meghan Markle de “descarada” y además de “desagradecida”. Las aseveraciones fueron realizadas por un experto real, el biógrafo Tom Bower.

La duquesa de Sussex, de 40 años, que actualmente vive en su mansión de USD 14 millones en California con Harry y sus dos hijos tras renunciar a su cargo oficial en la familia real británica, nunca estuvo de acuerdo con la duquesa de Cornualles, según Bower.

El experto real, que está trabajando en una biografía de la ex actriz estadounidense, dijo que Camilla “sospechó” durante mucho tiempo de las intenciones de la duquesa. Afirmó que a la esposa de Carlos no le cayó bien Meghan, pero mantuvo la boca cerrada y no emitió opiniones públicas sobre ella después de que su hijastro la presentara a la familia.

“Le resultaba difícil creer que Meghan sacrificaría su carrera e independencia para servir en silencio como una jugadora de equipo dedicada a la monarquía, pero Camilla mantuvo los labios apretados”, afirmó Bower en declaraciones al periódico The Sun.

El príncipe Harry, de 37 años, y su esposa se han mantenido en silencio después de que la reina Isabel II, de 95 años, anunciara que Camila Parker-Bowles sería reconocida como reina consorte cuando el príncipe Carlos, de 73 años, se convierta en rey.

El príncipe Harry y Meghan Markle (Getty Images)

Bower cree que el silencio de Harry fue “deliberado” y un “insulto” a la familia real. “Quizás el silencio ensordecedor de los Sussex es la forma en que Meghan declara la guerra. A Camilla nunca le ha gustado, y estoy seguro de que los sentimientos son correspondidos”, añadió.

El escritor además dijo que que Camilla fue el gran apoyo para Carlos después de que los Sussex atacaran a la familia real en su explosiva entrevista con Oprah en marzo pasado. “La duquesa de Cornualles observaba a Carlos sufrir mucho y creer dolorosamente que Harry tenía la intención de humillarlo públicamente, por eso se dedicó a brindar consuelo y buenos consejos, asegurándole a su esposo que había hecho lo mejor que pudo”.

“Ella lo consolaba diciéndole que mientras su autoridad es desafiada por la de los Sussex, él saldría victorioso. Es durante esas conversaciones interminables, tortuosas e inconclusas, en donde Camilla se habría referido a Meghan como ‘esa descarada’, la problemática egoísta cuyas travesuras siempre terminarán en lágrimas”, agregó.

A principios de este mes, la monarca, que se encuentra en su año de Jubileo de Platino, respaldó a Camilla para que algún día se la conozca como reina consorte cuando Carlos se convierta en rey. La prensa británica dijo que William “apoyaba” la medida. Mientras tanto, el príncipe Harry y Meghan no han hablado públicamente sobre esta decisión.

Seguir leyendo: