La reacción de Sarah Ferguson tras conocer las polémicas fotos del esposo de su hija con tres mujeres en Capri

Jack Brooksbank, marido de la princesa Eugenia de York, en un barco con modelos en Capri (The Grosby Group)

Sarah Ferguson salió en defensa de su yerno, Jack Brooksbank, protagonista de una polémica a raíz de la publicación de unas fotografías en las que se lo ve con la compañía de tres mujeres durante una travesía en barco por la isla italiana de Capri.

El empresario británico, de 55 años, que está casado con la hija de Ferguson, la princesa Eugenia, fue fotografiado recientemente a bordo de un barco en Capri con tres amigas. En una de las instantánea, se vio a Brooksbank muy cerca de una de las mujeres.

De acuerdo al tabloide Daily Mail, el marido de la nieta de la reina Isabel II pasó el fin de semana en la costa Amalfitana, para asistir a un baile benéfico repleto de estrellas mientras su esposa se quedó en el Castillo de Windsor cuidando a su hijo de seis meses, August.

La tarde del sábado Brooksbank estuvo acompañado por Rachel Zalis, la directora global de la compañía Casamigos y ex editora de la revista Glamour, y las modelos Maria Buccellati y Erica Pelosini, informaron el lunes medios locales.

Brooksbank es embajador de la marca del tequila Casamigos creada por George Clooney y Rande Gerber, marido de Cindy Crawford. Una firma que este fin de semana patrocinó una gala de Unicef que se celebró en la isla y en la que actuaron Katy Perry y John Legend.

Una fuente cercana a Brooksbank dijo al Daily Mail que la princesa Eugenia de York no participó de este viaje porque se trataba de un asunto de negocios de su marido.

La boda real entre Eugenia de York y Jack Brooksbank tuvo lugar el 12 de octubre de 2018 en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor (Getty Images)

La duquesa de York ha aprovechado su paso por un programa de la BBC para apoyar al marido de su hija Eugenia. Ferguson consideró absurdo la polémica en torno a estas fotografías.

“Jack es un hombre de mucha integridad”, declaró ayer a la BBC durante una aparición en The One Show el lunes para promocionar su nuevo libro, Her Heart for a Compass, que ya está a la venta. “Es una de mis personas favoritas. De hecho, lo llamo James Bond. En mi opinión, él es un superhéroe”. Y aclaró que su yerno simplemente estaba “haciendo su trabajo” el pasado fin de semana como embajador de la marca de Casamigos.

“Es un gran padre, un marido fabuloso y nunca ha estado en el centro de atención, porque le gusta quedar al margen. Jack trabaja para Casamigos y estaba haciendo su trabajo, así que esta es una historia completamente inventada. Creo que por el bien de Jack es importante que eso quede claro”, continuó la ex esposa del príncipe Andrés.

“Conozco a Jack hace más de 10 años. Así que es como mi hijo”, añadió

Un portavoz del Palacio de Buckingham no respondió a las solicitudes de la prensa.

La princesa Eugenia ocupa el 11ª lugar en la línea de sucesión al trono británico, después de su hermana la princesa Beatriz de York, quien se casó el año pasado con el empresario de bienes raíces Edoardo Mapelli Mozzi en una íntima ceremonia en Windsor.

El 9 de febrero, en un comunicado emitido desde el palacio de Buckingham, se hizo público que Eugenia había dado a luz a un niño a las 8:55, en el Hospital Portland de Londres. El 20 de febrero de ese año se anunció que su nombre era August Philip Hawke Brooksbank.

