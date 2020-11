El detalle desconocido de la carta de Meghan Markle a su padre que podría afectar su demanda con la prensa

Meghan Markle está guerra contra los tabloides bitánicos (EFE)

Meghan Markle interpuso una demanda contra el periódico The Mail on Sunday y a su grupo editorial, Associated Newspapers, por hacer público un extracto de una carta que la ex actriz estadounidense le escribió a su papá, Thomas Markle tras no asistir a su boda real con el príncipe Harry, pero ahora, se dio a conocer un nuevo dato al respecto que podría dar un giro inesperado al caso.

El caso está siendo financiado por el duque y la duquesa en privado. En el caso de recibir una indemnización será entregado a una organización benéfica antibullying.

El equipo legal de Markle presentó sus alegaciones ante el Tribunal Superior de Londres el 11 de noviembre de 2019. Estos documentos legales detallan los puntos concretos de la demanda contra la editorial, en la que se acusa a Mail On Sunday de imprimir historias “falsas” sobre ella para perjudicarla.

Un mes antes, el príncipe Harry escribió que su esposa y madre de su hijo se ha convertido en “una de las últimas víctimas de una prensa sensacionalista británica”, que ha emprendido una “campaña despiadada” contra ella.

“El contenido de una carta privada se publicó ilegalmente de manera intencionalmente destructiva para manipular al lector”, expresó el duque de Sussex. “Llega un punto en el que lo único que hay que hacer es enfrentarse a este comportamiento, porque destruye a las personas y destruye vidas”. Luego escribió que temía que “la historia se repitiera”, refiriéndose a cómo su difunta madre, la princesa Diana de Gales, fue tratado por la prensa de su país.

La duquesa de Sussex denunció al Mail on Sunday por varios motivos, uno de ellos fue por violar su privacidad debido a que era un documento confidencial que escribió ella misma, y el segundo por quebrantar los derechos de propiedad intelectual, ya que eran palabras originales que habían salido de su cabeza. Sin embargo, los abogados de la editorial señalan que la carta no fue totalmente de la autoría de Meghan, un dato que podría jugarle en contra a la esposa de Harry.

El contenido de la misiva parece que no salió al completo de la cabeza de la duquesa, sino que fue asesorada y ayudada por personal del palacio de Kensington: "Jason Knauf, quien fue secretario de comunicaciones del duque y la duquesa de Cambridge y el duque y la duquesa de Sussex, y otros miembros del equipo de comunicaciones del palacio de Kensington contribuyeron a la redacción de carta. Como resultado, la nota no fue una ‘creación intelectual propia’ de la señora Meghan Markle”, se lee en los documentos judiciales que se hicieron públicos.

Otro detalle cuestionado por la defensa del Mail on Sunday es que la misiva no fue escrita para que solo Thomas Markle la leyera. Según los abogados, Meghan la escribió sabiendo que existía la posibilidad de que se hiciera pública en algún momento, basándose en la inmaculada letra y la pulcritud de cada página. De hecho, también afirman que redactarla llevó varias semanas y que iba escribiendo notas en su teléfono, hasta que estuvo convencida del resultado final, momento en el que la transcribió a mano para enviársela.

Nadie sabía de la existencia de la carta, sino que fueron las amigas de la estrella de la serie “Suits” quienes la mencionaron en su entrevista anónima a la revista People, afirmando que había sido una muestra de amor hacia su padre.

El inicio del juicio estaba previsto para el 11 de enero, pero la propia Markle pidió retrasarlo “por razones confidenciales”. Un retraso que ahora también Thomas Markle está intentando impugnar, alegando que está dispuesto a ir a Londres a testificar, pero que está muy enfermo y podría morir antes de que llegue el día.

Este pedido judicial de la duquesa despertó rumores de que la pareja real estaría esperando su segundo hijo. Su última aparición pública en un cementerio público de Los Ángeles para rendir sus respetos a los caídos en combate generó críticas por la prensa británica.

