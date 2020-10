El príncipe Harry admitió que “no tenía idea” del racismo hasta que conoció a Meghan Markle

Los Duques de Sussex llevan ocho meses viviendo alejados del palacio Buckingham, cada vez más involucrados en temas políticos y sociales. El racismo es uno de ellos. Esta semana, el nieto de la Reina Isabel II, mantuvo un diálogo sincero para el medio GQ, con el activista del movimiento"Black Lives Matter", Patrick Hutchinson.

El príncipe Harry hizo un mea culpa y afirmó que cambió su manera de ver la cuestión del racismo a partir de las numerosas manifestaciones tras el asesinato de George Floyd a manos de policías blancos de Minneapolis y las expresiones del movimiento Black Lives Matter. Le comentó durante la conversación a Patrick Hutchinson, como la convivencia con su mujer Meghan Markle lo iluminó en la problemática.

“El sesgo inconsciente, según mi entendimiento, teniendo la crianza y la educación que tuve, no tenía idea de qué era. No tenía ni idea de que existiera. Y luego, por triste que sea decirlo, me tomó muchos, muchos años darme cuenta, especialmente luego de vivir un día o una semana en los zapatos de mi esposa '”, resaltó.

Para el hijo de Lady Di - muy involucrada en esta causa- la solución esta en la información de calidad y no en los titulares “sensacionalistas” . “Una vez que te das cuenta o te sientes un poco incómodo, entonces la responsabilidad es salir y educarte, porque la ignorancia ya no es una excusa” , resaltó durante el video.

(Shutterstock)

Harry habló desde su casa de 14 millones de dólares en Montecito, California, para la conferencia GQ Heroes, que se celebra esta semana. También criticó las 25.000 quejas sobre una rutina de baile inspirada en Black Lives Matter en Britain’s Got Talent el mes pasado, en la que se veía una figura que representaba a un oficial de policía blanco arrodillado sobre la bailarina Ashley Banjo, haciéndose eco del asesinato de George Floyd en los EEUU.

Harry contó: 'Nosotros, Meghan y yo, hablamos con él (Banjo) poco después de la perfomance . Pero lo interesante allí, por lo que me dijeron, fue que hubo un par de miles de quejas que llegaron inmediatamente después de la actuación. Pero fue tres días después o incluso una semana después que llegó a 20.000. Entonces empiezas a pensar, bueno, ¿cuántas personas que vieron realmente la actuación que se han quejado? ¿O simplemente han inflamado su opinión por lo que han leído?".

La imagen del padre ‘superhéroe’, Sr. Hutchinson, rescatando al presunto manifestante de extrema derecha Bryn Male durante la violencia racial en Londres en junio se convirtió en una fotografía icónica durante las manifestaciones de BLM.

La foto viral de Patrick Hutchinson llevando a un herido en las protestas de BLM

En la entrevista, Hutchinson admitió que ‘se metió en algunos líos con algunos de mis amigos’, y Harry respondió: 'Todos se meten en problemas en algún momento. Así es como se aprende '. El hijo menor del príncipe Carlos, también expresó sus pensamientos sobre ‘decir algo incorrecto’ después de el activista Hutchinson le dijera: 'Todo está en discusión, porque hay mucho de que hablar y la gente no debe tener miedo. Las personas blancas pueden tener temor a decir algo incorrecto".

La charla siguió casi 40 minutos. “No todo el mundo va a hacerlo bien. Y por lo que he visto, la gente está tratando desesperadamente de hacerlo bien, e incluso cuando intenta hacerlo bien, lo hace enormemente mal. Y mientras todo el mundo lo aborde con un elemento de, como usted dice, compasión, por miedo es probable que se equivoque”, cerró el Duque.

No es la primera vez que el príncipe Harry pide por el fin del racismo estructural en Gran Bretaña . Hace semanas junto a Meghan Markle lanzaron una campaña para erradicar la discriminación, la xenofobia y promover la igualdad de oportunidades.

