El rey Juan Carlos, más cerca de sus amigos: ahora lo sitúan en un espectacular hotel de Abu Dhabi

Juan Carlos de Borbón junto al primer ministro de Emiratos Árabes, Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Reuters)

El rey emérito de España, Juan Carlos I, estaría alojado en el exclusivo hotel Emirates Palace de Abu Dhabi, después que el lunes se marchara del país a bordo de un jet privado, informó el viernes el periódico ABC. De estar en aquella parte de la península arábiga, estaría mucho más cerca de sus históricos amigos saudíes, los mismos para quienes habría hecho gestiones millonarias que lo colocaron en medio de un escándalo de corrupción que lo obligó a marcharse de su país.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos no estuvieron disponibles inmediatamente para hacer comentarios y el lujoso hotel tampoco no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. Una noche allí, en la suite reservada para el ex monarca, tiene un valor de 11 mil euros por noche y es propiedad del gobierno local. ¿Quién se hace cargo de esos gastos?

Hasta completar los 8 mil kilómetros que separan España del emirato, el rey habría llegado a bordo de un Global 6500 con matrícula 9H-VBIG alquilado a la compañía TAG Aviation, con sede en Malta.

Una vista del exterior del Emirates Palace Hotel en Abu Dhabi, Emiratos Árabes (Bloomberg News)

Perseguido por las crecientes acusaciones de corrupción, Juan Carlos anunció abruptamente su decisión de abandonar España el pasado lunes, pero no ha habido confirmación oficial de su paradero, lo que ha desencadenado un juego de suposiciones a nivel internacional. En un principio, ese mismo periódico y otros sitios españoles situaban al emérito en República Dominicana, isla caribeña en la que suele pasar temporadas de descanso.

El periódico ABC dijo que un avión privado que volaba de París a Abu Dhabi aterrizó en la ciudad de Vigo, al noroeste de España, para recoger a Juan Carlos el mismo lunes del anuncio por la mañana, con cuatro guardias de seguridad y otra persona de su confianza.

A su llegada al aeropuerto Al Bateen de Abu Dhabi, el exmonarca y su séquito fueron llevados en helicóptero al Hotel Emirates Palace, propiedad del Gobierno emiratí. Un portavoz del palacio dijo que no sabía dónde estaba Juan Carlos. El abogado del rey emérito tampoco respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Un trabajador limpia la calle de mármol en preparación para la reunión de ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), frente al Emirates Palace Hotel en Abu Dhabi, en una foto de archivo (Bloomberg News)

Algunos medios de comunicación han especulado con que Juan Carlos se encontraba en un centro turístico de lujo en la República Dominicana, mientras que otros lo situaban en Portugal, donde pasó gran parte de su juventud. Pero las autoridades de ambos países han dicho que no tienen conocimiento de su llegada.

En junio, el Tribunal Supremo de España abrió una investigación preliminar sobre la participación de Juan Carlos en un contrato de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí, después de que el periódico suizo La Tribune de Geneve informara que había recibido 100 millones de dólares del difunto rey saudí. Suiza también ha abierto una investigación.

Una vista del lobby del Emirates Palace Hotel en Abu Dhabi, donde estaría alojado el rey emérito Juan Carlos de Borbón (Bloomberg News)

El exmonarca no está siendo investigado formalmente. A través de su abogado se ha negado repetidamente a comentar las acusaciones. Su abogado, la Casa Real y el Gobierno español han rehusado decir dónde se encuentra. Esta es la última de las opciones publicadas sobre el destino de Juan Carlos de Borbón desde su salida de España, después de que el mismo medio informara el pasado martes que se había cobijado en la República Dominicana, en un complejo turístico en la localidad de La Romana, adonde supuestamente voló desde Oporto, Portugal después de haber pernoctado en la localidad española de Sanxenxo, en Pontevedra.

Abdicación y escándalo

El monarca emérito abdicó en 2014 con una imagen pública por los suelos. Los españoles, mientras sufrían las penurias de la crisis económica, se enteraron de que el rey se había roto la cadera durante un safari de lujo en el país africano pagado por un empresario saudita, en el que estaba acompañado por Corinna Larsen, amante y supuesta cómplice en el entramado de corrupción. A ello se sumó un escándalo de corrupción que llevó a su yerno Iñaki Urdangarin a la cárcel. En 2019, se retiró de la vida pública.

Por el momento se desconoce el nuevo país de residencia que tendrá pese a los múltiples rumores que van desde el Caribe hasta el Golfo Pérsico, así como la situación a la que se enfrentará su todavía esposa, la ex reina consorte doña Sofía de Grecia.

El rey emérito de España, Juan Carlos, tras la celebración del funeral por la muerte del duque de Luxemburgo celebrado en la Catedral de Nuestra Señora de Luxemburgo, en mayo de 2019 (Reuters)

Según ABC, el padre de Felipe VI no se ha movido del espectacular y costoso hotel desde el lunes debido a las altas temperaturas que hay en ese país. Abu Dhabi ha sido uno de los destinos más frecuentados de Juan Carlos desde su abdicación en junio de 2014.

La última vez que estuvo en este emirato fue a finales de noviembre del pasado año con motivo del Gran Premio de Fórmula Uno en el circuito de Yas Marina. Un año antes, viajó también con motivo de esta competición, aunque aquella visita estuvo rodeada de la polémica tras publicarse una foto en la que se le veía saludando al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, pocas semanas después de que la CIA le hubiera acusado de ser el principal responsable del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.

