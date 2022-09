Mario Irivarren vuelve a ser captado en situaciones cariñosas con una misteriosa mujer

Mario Irivarren vuelve a ser captado besando a una mujer y salen de discoteca agarrados de la mano. (Instagram)

Todo parece indicar que Mario Irivarren está disfrutando su soltería. Y es que, el modelo fue captado otra vez por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ en situaciones cariñosas junto a una mujer mientras estaban en una discoteca el último fin de semana. Así lo dejó ver el avance del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Según se puede ver en las imágenes, el chico reality sostiene a la misteriosa joven de la nuca y la acerca a su rostro con la intención de darle un beso. Posteriormente, fueron grabados bailando muy pegaditos. Ella lo rodeada con sus brazos por el cuello y él la agarraba de la cintura.

Finalmente, ambos salieron del lugar acompañados de algunas amistades. Cabe mencionar que en el adelanto, se resalta que los dos dejaron el recinto sin soltarse de las manos. “Mario Irivarren es el nuevo depredador”, escribieron como descripción a las imágenes que se difundieron en el avance de ‘Amor y Fuego’ este domingo 25 de setiembre.

Mario Irivarren dejó en claro que ya olvidó a Vania Bludau. (Captura)

Recordemos que, no es la primera vez que Mario Irivarren es vinculado con una mujer luego del fin de su relación sentimental con Vania Bludau. A principios de setiembre, el integrante de Esto es Guerra fue captado besando apasionadamente a una brasileña, quien fue identificada con el nombre de ‘Léli’.

Tras ello, el modelo se pronunció, se mostró tranquilo y aseguró que está soltero, pero al mismo tiempo conociendo a nuevas personas. Además, recalcó que no tiene problemas en ser grabado, pues al ser un hombre sin compromisos puede salir con las mujeres que desee.

“Estoy soltero, pero no solo. Lo que yo hago o deje de hacer en mi vida no es relevante. Mis amigos me dicen ‘oye, no te importa que te graben’ y yo les digo que no porque estoy soltero. Cuando yo tenga una relación formal, es inevitable hacerla pública”, dijo para las cámaras de ‘En Boca de Todos’.

Mario Irivarren asegura que está soltero, pese a ser captado besando a una mujer. (América TV)

¿Qué hacía Mario Irivarren antes de regresar a la TV?

Mario Irivarren se mostró sorprendido de no ser convocado a ‘Esto es Guerra’ desde que inició la temporada. Aunque confiesa que estuvo esperando la propuesta, el joven continuó con sus actividades. Se dedicó a sacar a flote su negocio de prendas de vestir, dar tiempo a sus redes donde promociona marcas, viajar y a hacer ejercicios en el gimnasio.

“Estuve bastante dedicado al trabajo, a mi taller, este año frente a la demanda si fue necesaria mi presencia y estuve enfocado en eso y viajar. Durante 10 años no he tenido más que un par de oportunidades para viajar y este año dije: ‘No hay horario fijo que cumplir, aprovechemos y conozcamos el mundo’”, señaló.

