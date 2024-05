Grupo 5 conquistó programa de Telemundo con nueva canción junto a Mike Bahia y Guaynaa

Grupo 5 se presentó en programa de Telemundo para lanzar su colaboración con Mike Bahía y Guaynaa. Instagram.

Christian, Elmer y Andy Yaipén, integrantes del Grupo 5, estuvieron como invitados en el programa ‘Hoy Día’ en Telemundo presentando su nueva canción “Tú no eres un ángel”, una colaboración junto al cantante colombiano Mike Bahía y el boricua Guaynaa.

Luego de celebrar su aniversario número 51 con tres shows completamente agotados en el Estadio Nacional de Lima durante el mes de abril, Grupo 5 alista una gira por Estados Unidos y Europa.

Por eso, el pasado 6 de mayo, llegaron al magazine de la cadena internacional en Miami para difundir su nueva colaboración con estos dos cantantes del pop y música urbana. Y de esta manera estar más cerca de los compatriotas que viven en el extranjero y tentar conquistar al público extranjero.

La conductora Penélope Menchaca resaltó el éxito que tiene la agrupación peruana y resaltó la gran acogida que tuvo al llenar por tres fechas el Estadio Nacional. “Están triunfando por los últimos 51 años... 51 años de carrera llenando lugares y acabando de llenar que en las primeras horas fueron sold out”, dijo.

Christian Yaipén tomó la palabra y agradeció el cariño del público y envió un gran saludo para todos sus compatriotas en USA. “Muchas gracias por el recibimiento, tan bonita entrevista. Agradecidos desde Perú y saludo para todos nuestros compatriotas en Estados Unidos”, dijo

Por su lado, Andy Yaipén comentó que la persona encargada en ser el nexo para poder concretar esta colaboración musical con Mike Bahía y Guaynaa fue su hermano menor Christian Yaipén.

“Acabamos de lanzar ‘Tú no eres un ángel’, el feat con Mike Bahia y Guaynaa, la gente lo ha recibido de la mejor manera, ahorita estamos en tendencia número 1 en YouTube. La amistad con Mike y Guaynaa, Christian que fue el nexo para este junte”, indicó.

El menor del Yaipén señaló que conoció a Mike Bahía y Noel Schajris en un programa de canto que se hizo en Perú llamado ‘La Voz Perú’. Ahí pudo conocer a los artistas internacionales y le propuso hacer feat con ellos.

“Noel es quien me hace el nexo con Guaynaa.. y él había sacado una cumbia con ‘Ángeles Azules’ y me encantaba todo lo que hacían en cumbia. Le propuso cantar juntos a Guaynaa y de ahí llamamos a Mike y los tres hicimos esta canción. Decidimos grabar el video en el Estadio Nacional, en estas tres fechas y es la segunda vez que llenamos por nuestro aniversario un estadio”, comentó.

Lucho Cuellar reclama que lo sacaron de las redes sociales de Grupo 5

El cantante de cumbia Lucho Cuéllar lamentó la eliminación de todas las canciones que interpretó durante sus más de siete años que fue vocalista del Grupo 5. A pesar de este desafortunado suceso, manifestó su respeto hacia la banda, destacando que aún conserva un tatuaje en su honor como muestra de su aprecio.

“Estoy componiendo temas porque muchos dicen que ‘ya mucho Grupo 5′, cuando nosotros también hemos aportado allí. Hemos dado nuestro granito de arena. Agradecido siempre con ellos, acá está (mostrando su tatuaje), no me lo saco por más que ellos me hayan sacado a mí de las redes sociales. Estará acá (en su corazón) siempre”, expresó para las cámaras de ‘América Hoy’.

El líder de Lucho Cuellar y Los Incorregibles De La Cumbia aseguró que no le dolió que la agrupación de cumbia haya borrado todo rastro de sus temas musicales de Youtube, puesto que le avisaron con anticipación que lo harían. “Ellos toman las decisiones y, bueno, si a ellos les aporta eso, qué bueno. (Sus canciones) no estarán en redes, pero sí en mi corazón y en la cabecita del pueblo”, dijo.