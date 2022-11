Cerrón sobre misoginia del premier: “Cuando agreden a mujeres de la burguesía hacen escándalo, pero me solidarizo” con Sol Carreño

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se solidarizó este jueves con la periodista Sol Carreño luego de los ataques misóginos vertidos por el primer ministro Aníbal Torres, aunque indicó que, “cuando se trata de agresiones a mujeres de la burguesía, hacen un escándalo”.

“Todos los días agreden a mujeres, incluso dentro de los medios. Pero cuando se trata de las mujeres de la burguesía sí hacen un escándalo; sin embargo, me solidarizo” con Carreño, dijo a Canal N.

Cerrón consideró que, por estas situaciones, el jefe el Gabinete genera daño al Gobierno y debería alejarse del Ejecutivo. “Considero que el señor Aníbal Torres le genera un daño al Gobierno. Desde que inició apartó mucho al presidente de sus bases populares, del partido, del sector que quería hacer fuerza para que cumpla las promesas de campaña”, anotó.

Añadió que Torres ha sido muy confrontacional con el Congreso y con otros actores políticos que finalmente ha llevado a este caos. “Ya dije que debería de alejarse y convocar a alguien que tenga mayor consenso”, expresó.

🚨#LoÚltimo:

El fiscal provincial de lavado de activos Richard Rojas solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, en el marco del caso de financiamiento al partido Perú Libre. pic.twitter.com/h906LjBOaP — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 11, 2022

La entrevista se realizó momentos antes de que el Ministerio Público anunciara el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva contra el dueño de Perú Libre por los aportes ilícitos que habrían ingresado la campaña presidencial de Pedro Castillo en 2021.

Cerrón es sindicado de liderar la organización criminal Los Dinámicos del Centro, cuyos integrantes habrían captado dinero proveniente de actos de corrupción cometidos en el Gobierno Regional de Junín, que estaba en manos de la organización política.

Según la hipótesis fiscal, esta red cobraba cupos a trabajadores del gobierno regional a cambio de renovarles su contrato y también exigían coimas para entregar brevetes desde la Dirección Regional de Transporte de Junín.

Avalancha de críticas

Varios congresistas de diferentes tintes políticos, organizaciones feministas y de periodistas de Perú criticaron al primer ministro, Aníbal Torres, por unas expresiones misóginas al acusar durante un acto público a una periodista de ser “mala madre” y “mala esposa”.

Torres lanzó estas declaraciones el jueves pasado durante una actividad en el Palacio de Gobierno, donde aseguró que un “pequeño grupo de poder económico, que ahora tiene el poder mediático, tiene la manía de imputar todo lo malo que existe en el país al (presidente) Pedro Castillo o a su Gobierno”.

“Mala fe, mala entraña. Esa mujer que hace eso, esa mujer es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, y si tiene hijos solamente está deformando a sus hijos”, dijo el premier.

Declaraciones de Sol Carreño en RPP

Sol Carreño respondió a los ataques durante el programa que presenta en América Televisión. “Consideramos (sus agravios) poco dignos de un caballero de su edad y de su educación, (los) consideramos profundamente machistas porque, en primer lugar, no se refirió en ningún momento al reportero, hombre, ni al director, hombre, sino que solo se refirió a esta conductora”, señaló.

A raíz de la respuesta, el caso tomó protagonismo en las redes sociales, donde varios congresistas y organizaciones civiles se solidarizaron con la periodista e instaron al primer ministro a disculparse.

“¿Quién tiene autoridad para juzgar aspectos estrictamente personales? ¿Mala madre, mala esposa, mala hija? ¿Qué cosa? El premier perdió la brújula. Mi solidaridad con Sol Carreño. Escandaloso”, escribió en Twitter Susel Paredes.

En el mismo sentido se expresó la diputada Martha Moyano, del partido fujimorista, quien tachó a Torres de ser un “machista capaz de enviar a la hoguera a una mujer que se atreva tan solo a pensar”.

Sobre la polémica también se pronunciaron organizaciones feministas como Manuela Ramos, que aseguró que las afirmaciones del primer ministro “se basan en prejuicios y estereotipos que mellan su dignidad”, así como gremios periodísticos, entre ellos el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión.

