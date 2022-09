‘Sugar en aprietos’: cinta protagonizada por David Zepeda y Alessandra Fuller se estrena en octubre

David Zepeda y Alessandra Fuller protagonizan película ‘Sugar en aprietos’.

El director y productor José Salinas señaló que esta muy emocionado de que su película ‘Sugar en aprietos’ finalmente vea la luz. Sobre todo, cuando recuerda que esta cinta, que tiene como protagonistas al primer actor mexicano David Zepeda y la popular actriz e influencer Alessandra Fuller, fue rodada en medio de la pandemia.

‘Sugar en aprietos’ llegará a la cartelera peruana el 6 de octubre. La cinta cuenta también con reconocidas figuras nacionales como Yvonne Frayssinet, Joaquín Escobar, Leslie Stewart, Maju Mantilla, Kukuli Morante, entre otros.

“El elenco tiene muchas expectativas con esta película hay muchas figuras en el elenco, todos están activos y vigentes. Se espera mucho el estreno porque David Zepeda está dentro de los top 3 de los galanes mexicanos y de Centro América. Este año le ha tocado protagonizar tres telenovelas top en Televisa, así que estamos viendo la posibilidad distribuir la película en esos países”, aseveró el director puertorriqueño, quien recuerda todo lo que vivió en el rodaje de la cinta en medio de la Covid-19 en 2020.

“La película se grabó en pandemia, fue horrible, yo cuidaba a todo mi equipo técnico y de producción, lo paradójico fue que a la semana que se inició el rodaje quien terminó enfermo fui yo. Me dio neumonía, estaba mal. Tres meses me costó recuperarme, por eso esta película me trae muchos recuerdos. Pusimos alma, corazón y vida en este proyecto, no había patrocinadores por la pandemia, todos los días se moría o enfermaba algún pariente del equipo. A mi me dio COVID-19, muy fuerte. Esta película me ha costado tanto, hasta casi la vida”, indicó.

David Zepeda y Alessandra Fuller protagonizan película. | Instagram

¿De qué trata ‘Sugar en aprietos’?

La cinta Sugar en aprietos narra la historia de ‘Mariana’ (Alessandra Fuller), una joven locuaz y divertida que tiene la oportunidad de ser enviada a la universidad gracias a la caridad de un benefactor (David Zepeda) que patrocina el orfanato municipal. Ya en la universidad, Mariana conoce el amor, comparte con una sociedad distinta y diferente a la de ella. La historia tendrá un final inesperado.

La película tiene entre su elenco a reconocidos actores peruanos, tales como Joaquín Escobar, Leslie Stewart, Maju Mantilla, Kukuli Morante, Austin Palao, Olga Zumarán, Andrea Luna, Ricardo Rondón, Andrés Vílchez, Tito Vega, Carlos Reyes, Valeria Piazza, Matías Raygada, Mariano Ramírez y los gemelos Yvanna y Andy Vernal. Además, cuenta con las primeras actrices Yvonne Frayssinet y Haydée Cáceres.

La cinta de David Zepeda y Alessandra Fuller se estrena el 6 de octubre. | Instagram

