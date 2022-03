Pedro Castillo: empresa supuestamente beneficiada tras reunión con el presidente incumple contrato de entrega de Biodiesel

El nombre Samir Abudayeh cobró relevancia al mismo tiempo que se empezaban a conocer los vínculos de Karelim López con el gobierno de Pedro Castillo. El empresario a cargo de Heaven Petroleum Operators habría sido beneficiado con una concesión de Petroperú tras una reunión con el mandatario en su oficina en Palacio de Gobierno. Meses después, u n informe de Panorama ha revelado que su empresa ha incumplido con la distribución diaria de Biodiesel a la que se comprometió en el contrato firmado con la empresa estatal dirigida por Hugo Chávez.

Los encargados de las plantas del Callao, Conchán y Mollendo de Petroperú informaron que desde el 16 de febrero no ha recibido el cargamento de Biodiesel B100 que la empresa de Abudayeh se había comprometido a entregar. Luego de ocho días de total incomunicación, Heaven Petroleum envió un documento en el que explica los motivos por los cuales no ha podido cumplir con sus obligaciones. Posteriormente, Petroperú enviaría un comunicado al Ministerio de Energía y Minas informando de la situación.

Petroperú señaló que el proveedor no fue capaz de cumplir con las entregas debido a “una situación de caso fortuito y fuerza mayor originada por la falta de insumos para la producción de Biodiesel”. La falta de aceite de soya habría sido la causante de que la empresa de Abudayeh no pueda continuar con sus labores; sin embargo, el abogado especialista en energía y mina, Anthony Laub, recalcó que esta no es una justificación aceptable.

“El aceite de soya es un commoditie, yo puedo salir al mercado y comprarlo en otro lado. Puedo comprarlo en Brasil que es el mayor productor del mundo, en Estados Unidos que es el segundo, en China, Argentina, Paraguay o de cualquier otro país. Si llovió, hubo sequía o se incendió el campo no son motivos de fuerza mayor porque tiene alternativas en el mercado internacional”, señaló el especialista.

CURIOSA JUSTIFICACIÓN

La invasión rusa en Ucrania, hecho que ha desatado un conflicto armado ha sido señalado como uno de los motivos por los cuales no se ha podido conseguir el aceite de girasol necesario para la producción de Biodiesel. Sin embargo, la invasión sucedió el 24 de febrero, ocho días después de que se reportara el primer retraso en las entregas.

Ante los incumplimientos de contratos, lo común es que la empresa sea sancionada, pero en este caso una Resolución ministerial del Ministerio de Energía y Minas ha logrado que Heaven Petroleum Operators no se vea perjudicada. “Sin esa resolución a la empresa tendrían que haber penalizado de acuerdo al contrato. Si es que el plazo se prolonga mucho, ese contrato tendría que ser resuelto. Lo que venía después era una acción judicial por daños y perjuicios y de eso es lo que se está exonerando a Heaven”, señaló Laub.

Petroperú ha buscado otros caminos para hacerse de cargamento de Biodiesel, pero a pesar de haber encontrado posibles proveedores, los precios de estos resultan elevados debido a la inmediatez que se requiere del producto. Según el reportaje emitido, hasta el momento no se cuenta con una fecha tentativa para que Heaven Petroleum Operator reanude la distribución de Biodiesel B100 a las plantas que debería abastecer diariamente.

