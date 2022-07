Partido Morado: congresista Edward Málaga reveló su apoyo a Lady Camones para la Mesa Directiva

Están en la cuenta regresiva y los congresistas se siguen perfilando por su lista favorita. Desde hace días, algunos parlamentarios optaron por hacer público su voto hacia su lista de preferencia para ocupar la Mesa Directiva del Parlamento.

Esta vez, fue el turno del congresista del Partido Morado, Edward Málaga, quien indicó a través de una entrevista con RPP, que apoyará a la lista que lidera Lady Camones para la Mesa Directiva del Parlamento.

Del mismo modo, saludó la actitud de la bancada de Fuerza Popular por ofrecerle su lugar en la Mesa Directiva a Gladys Echaíz, aunque al final eso no se concretara. “Lamento los problemas de la oposición al dividirse en esta elección”, señaló.

Además, Edward Málaga, cuestionó que las cuatro listas a la Mesa Directivas no han brindado propuestas hasta el momento, lo cual es primordial, según señaló, para saber cómo pretenden mejorar el Legislativo.

“Yo he dicho públicamente que apoyaré la lista de Lady Camones porque reúne las condiciones y las cualidades personales necesarias para llevar adelante este proceso. No me estoy fijando tanto en la constelación de fuerzas políticas, porque eso es relativo”, explicó.

Sin embargo, el congresista resaltó que los tres parlamentarios del Partido Morado han decidido votar de manera individual para estas elecciones a la Mesa Directiva y no en bloque. “Somos independientes, nos respetamos”, subrayó.

También agregó, que considera que, en el Congreso de la República, se necesita personas que generen consensos y no problemas ni disturbios. Pero eso no es todo, el congresista aprovechó los minutos en RPP para revelar que está promoviendo una nueva moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, calificándose como opositor del mandatario.

Lady Camones, Gladys Echaíz, Héctor Acuña y Esdras Medina son los que encabezan las listas candidatas a presidir la mesa directiva del Parlamento peruano

“Yo soy opositor a Pedro Castillo, estoy promoviendo una vacancia 3.0 y desde ese punto de vista me planteé las cuatro listas (al Congreso) y por descarte Esdras Medina, de Héctor Acuña, descartado, la de Renovación y Avanza País me parece que han jugado mal, porque tienen pocos votos”, advirtió.

LISTAS OFICIALES PARA LA MESA DIRECTIVA

Luego de una serie de indecisiones, críticas y cuestionamientos, ya se confirmaron las cuatro listas oficiales para la próxima elección de la Mesa Directiva del Congreso. Ayer se presentó ante la Oficialía Mayor del Congreso, la candidatura de la congresista Lady Camones de Alianza para el Progreso (APP).

Camones es acompañada por Martha Moyano de Fuerza Popular en la primera vicepresidencia, Digna Calle de Podemos Perú, en la segunda, y Wilmar Elera de Somos Perú, en la tercera. Esta lista fue anunciada en medio de una polémica por sumar a Gladys Echaíz, quien ahora oertenece a Renovación Popular.

También presentaron su lista Héctor Acuña del partido político Cambio Democrático; Esdras Medina y Gladys Echaíz, ambos pertenecientes a las filas de Renovación Popular. Aquí se incluye a José Balcázar de Perú Bicentenerario en la primera vicepresidencia, Ruth Luque de Cambio Democrático, en la segunda, y Roberto Kamiche de Perú Democrático en la tercera.

Por su lado, Maricarmen Alva ha dicho que votará por la lista presidida por Lady Camones de Alianza para el Progreso. “Por principio no voy a irme a otra bancada con un candidato que no me representa. Todas las bancadas se han partido. La verdad, no entiendo qué ha pasado. Me da pena que hayan cuatro listas. Esto ha sorprendido a los mismos voceros de las bancadas. Son problemas internos que nadie podía avizorar”, agregó.

