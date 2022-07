Martín Vizcarra afirma que este será el último mensaje a la Nación de Pedro Castillo

El presidente Pedro Castillo fue duramente criticado no solo en el Congreso sino también fuera de este. Tras su mensaje a la Nación, el expresidente Martín Vizcarra participó como panelista de un programa de televisión en el que aseguró que esta sería la última vez que el jefe de Estado brindaría un discurso ante la representación nacional en Fiestas Patrias.

“Hay que prestar bastante atención a este discurso del presidente Castillo por 28 de julio porque es el último que vamos a ver (...) Es el último discurso por Fiestas Patrias que va a dar Pedro Castillo”, dijo desde el estudio de Exitosa. Asimismo, el expresidente dijo estar seguro que para el 2023, el mandatario ya no seguirá vistiendo la banda presidencial.

“De lo único que estoy seguro es que, en el año 2023, no estará el presidente Pedro Castillo dando su mensaje a la Nación. Es decir, la situación es insostenible”, agregó. Por su parte, indicó que “como cualquier ciudadano del país”, espera que la crisis política en la que estamos sumergidos llegue a su fin luego de haberse agravado durante el último año.

“No es un entrampamiento político que le hace daño a los políticos, sino que nos afecta directamente a los ciudadanos. El entrampamiento político tiene consecuencias económicas y eso tiene consecuencias sociales. Nos afectan el bolsillo, el trabajo, la estabilidad emocional”, añadió.

CRÍTICAS A CASTILLO

Entre las críticas que destacaron tras el mensaje a la Nación de Pedro Castillo se encuentra el de María del Carmen Alva. La expresidenta del Congreso llegó a señalar que el presidente vive en un “mundo paralelo” y le recomendó cambiar de asesores.

“Creo que sus asesores se equivocaron, le pasaron los datos de Suiza. Nunca me imaginé que estábamos tan bien en el Perú. Yo recorro todas las regiones y no hay agua, no hay desagüe, los colegios y hospitales se caen a pedazos. Todo es un desastre”, dijo la integrante de la bancada de Acción Popular en conversación con la prensa. Además, lamentó la falta de autocrítica durante el mensaje a la Nación.

“Creo que vive en un mundo paralelo. Creo que tiene que cambiar de asesores. No solo no hubo autocrítica. Entró con la pata en alto. Comenzó a atacarnos primero a nosotros que estamos injuriando a su familia, que no hay prueba alguna de la corrupción, somos, como siempre, los malos de la película, obstruccionistas. No lo dejamos gobernar, pobrecito. Él que quiere hacer tantas cosas”, dijo irónicamente.

MOMENTO INCÓMODO

El mensaje a la Nación de Pedro Castillo llamó más la atención por la actitud de los congresistas que por el recuento de acciones del mandatario durante su primer año de gobierno. A modo de protesta, varios de los parlamentarios de la oposición optaron por pararse de sus asientos y retirarse del hemiciclo, a pesar del pedido de la presidenta del Congreso, Lady Camones, de respetar la investidura presidencial.

Patricia Chirinos, Carlos Anderson, Adriana Tudela y Jorge Montoya entre los congresistas que abandonaron el hemiciclo durante el mensaje a la Nación de Pedro Castillo.

Días atrás, el congresista no agrupado Carlos Anderson propuso la idea ante quienes, al igual que él, consideran que Pedro Castillo debe dar un paso al costado y ceder el poder. La propuesta fue rechazada por Camones señalando que “al margen de la persona, tenemos que respetar la investidura presidencial, creo que nosotros desde el Congreso debemos respetar las formas, no comparto eso”.

Pero Anderson cumplió con lo que anunció y tras su retiro publicó una justificación desde sus redes sociales. “Tal y como anuncié, apenas iba a comenzar su mensaje el presidente Castillo, abandoné el hemiciclo como muestra de rechazo ciudadano al gobierno más corrupto e incompetente de los últimos treinta años”. El exintegrante de la bancada de Podemos fue seguido por Patricia Chirinos Soto.

“Lo de siempre. Un mensaje lleno de mentiras de un presidente corrupto. La vergüenza más grande de nuestra historia democrática tiene nombre: Pedro Castillo. Por eso, en representación de las mujeres y hombres del Perú le damos la espalda”, escribió desde su cuenta de Twitter. De Avanza País, los congresistas Adriana Tudela y Alejandro Cavero también optaron por retirarse de la sala.

