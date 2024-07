Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del clásico por Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Universitario vs Alianza Lima chocan HOY en un nuevo clásico del fútbol peruano.

Universitario y Alianza Lima se medirán hoy, viernes 26 de julio, en un apasionante clásico correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El partido comenzará a las 20:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate.

Este esperado duelo marcará un nuevo capítulo en la histórica rivalidad entre los ‘compadres’, quienes buscan consolidarse en lo más alto de las tablas de posiciones del Clausura y Acumulada. El escenario deportivo ‘crema’, conocido por su impresionante capacidad y atmósfera vibrante, lucirá lleno de hinchas ‘merengues’ que agotaron las localidades horas antes del decisivo duelo.

El partido de no solo es crucial para las aspiraciones de Universitario y Alianza en el Clausura, sino también para mantener hegemonía en uno de los clásicos más importantes de Sudamérica y la definición del título de la temporada 2024.

Este encuentro que promete ser muy competitivo y lleno de emociones, con ambos equipos decididos a llevarse la victoria en una noche que podría ser inolvidable para los fanáticos.

El club ‘blanquiazul’ llega en mejores condiciones a este compromiso. En su debut, le volteó el marcador a la Universidad César Vallejo y ganó 3-2 en el estadio Mansiche. Después, en su retorno a Matute, superó 2-0 a Alianza Atlético en la segunda jornada.

Los ‘cremas’, por su parte, aplastaron 6-0 a Carlos A. Mannucci con doblete de José Rivera en su estreno en el segundo certamen del campeonato nacional. Posteriormente, igualaron 1-1 con Atlético Grau en una plaza complicada como el calor de Piura, con un tanto de Alex Valera.

De esta manera, Alianza es uno de los líderes del Clausura con 6 puntos. Comparte la punta con Melgar, ADT y Los Chankas. Mientras que la ‘U’ se posiciona en la quinta casilla con 4 unidades. Será un enfrentamiento que podría mover la tabla de posiciones.

Empate en Piura por la segunda jornada del Torneo Clausura. (Video: L1 Max)

Las bajas y altas del clásico Universitario vs Alianza Lima

Habrá ausentes en esta nueva edición del histórico choque. En Universitario, el mediocampista Horacio Calcaterra no podrá afrontar este encuentro, debido a que fue expulsado en el empate ante Alianza Atlético por dura entrada contra Rafael Guarderas.

La sanción contra ‘Calca’ le permitirá al volante Gabriel Costa meterse en la lista de convocados. El nacido en Uruguay podría hacer su debut y disputar su primer clásico con la camiseta ‘crema’. Ya lo había hecho con los colores blanco y azul.

Otro que no estaría considerado en la lista de la ‘U’ sería Christofer Gonzales. El técnico Fabián Bustos no viene convocando a ‘Canchita’ en los últimos partidos y esta vez no sería la excepción. Todo esto pese a que el futbolista confirmó que está al 100% físicamente.

Christofer Gonzales no juega en Universitario desde el 29 de mayo - Créditos: Getty Images.

En Alianza, Matías Succar, quien ya viene entrenando con los ‘íntimos’, no fue convocado para su debut luego de oficializarse su salida de Carlos A. Mannucci. Y Kevin Quevedo, el cual fue presentado este miércoles 24 de julio, sí podría tener minutos.

Kevin Quevedo fue presentado como nuevo fichaje de Alianza Lima.

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima

GOLPERU (canal 14 o 714 de Movistar TV) transmitirá el Universitario vs Alianza Lima. Asimismo, la aplicación Movistar Play lo pasará. De esta manera, los hinchas podrán vivirlo a través de diferentes aparatos, como teléfono, celular, laptop y más.

Por último, Infobae Perú hará la cobertura total de este enfrentamiento por la fecha 3 del Torneo Clausura. La previa y el minuto a minuto, con goles, incidencias, detalles y más en la plataforma web.

Horarios del Universitario vs Alianza Lima

El nuevo clásico del fútbol peruano comenzará a las 20:30 horas de Perú, el mismo horario de Ecuador y Colombia. En cuanto a otros países, arrancará a las 21:30 horas de Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos (Miami) y Paraguay; y a las 22:30 horas de Argentina, Uruguay y Brasil.

Posibles alineaciones

- Universitario: Sebastián Britos; Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Aldo Corzo, Andy Polo, Nelson Cabanillas; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Edison Flores y Alex Valera. DT: Fabián Bustos.

- Alianza Lima: Ángelo Campos; Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Juan Pablo Freytes, Franco Zanelatto; Adrián Arregui, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos; Pablo Sabbag y Hernán Barcos. DT: Alejandro Restrepo.