La furia de Paolo Guerrero tras madrugador gol de Sporting Cristal ante César Vallejo por Liga 1 2024

El delantero se mostró ofuscado por el gol madrugador de los 'celestes'. (Video: Liga 1 Max)

Sporting Cristal se enfrentó a César Vallejo en el estadio Mansiche de Trujillo por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Con el marcador en contra, Paolo Guerrero no dudó en mostrar su molestia con sus compañeros, a quienes les recriminó por no agruparse y permitir las llegadas de peligro del cuadro rival.

Dicha reacción se dio luego de que los ‘rimenses’ anotaran el 1-0 a través de una sensancional jugada individual de Santiago Gonzáles. Sin duda alguna, la incomodidad del ‘Depredador’ se genera debido al mal momento que atraviesa su equipo, tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana.

Si bien no ha sido partícipe de los últimos encuentros, el delantero nacional no ha podido terminar de acomodarse con los ‘poetas’ y esto ha quedado evidenciado en sus más recientes apariciones. A esto se le suma que solo ha podido marcar tres tantos en ocho partidos, números no habituales en su carrera.

Hablando netamente del elenco trujillano, actualmente se ubica en el puesto número 13 con 11 puntos, solo por encima de equipos como Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso, Sport Boys, Carlos Mannucci y Unión Comercio.

Paolo Guerrero se falló clara ocasión de gol

Paolo Guerrero estuvo muy cerca de darle el empate 1-1 a César Vallejo luego de una gran jugada colectiva que terminó con un remate desvíado. El también capitán de la selección peruana controló con el pecho el balón, dio un giro y terminó sacando un disparo razante, sin embargo, le faltó puntería.

Posterior a ello, se le pudo ver rengueando y con una evidente incomodidad en el muslo posterior izquierdo, lo que preocupó a más de uno. Según dieron a conocer los comentaristas, el ‘9′ empezó a sentir dolor luego de un fuerte choque con un jugador rival.

Pese a que Guillermo Salas intentó reemplazarlo y darle descanso, el futbolista de 40 años se negó a salir del campo de juego. Recordemos que fueron dos partidos (contra ADT y Always Ready) los que no pudo jugar por una sobrecarga muscular.

El delantero tuvo en sus pies el tanto de los trujillanos, pero le faltó la puntería. (Video: Liga 1 Max)

Salió lesionado

Tras no culminar al 100% el primer tiempo, Guillermo Salas y su comando técnico tomaron la decisión de realizar una modificación. Alejandro Ramírez ingresó al terreno de juego en reemplazo de Paolo Guerrero luego de que éste se mostrara adolorido.

Noticia en desarrollo...