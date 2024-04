Extorsionan a mujer tras el robo de urna con cenizas de su madre: “Yo no tengo dinero, ¿de dónde te voy a dar?”

Fuente: RPP

Una mujer, víctima del robo de una urna que contenían las cenizas de su madre, se enfrenta actualmente a llamadas extorsivas, según una denuncia difundida este lunes por RPP. En diálogo con la emisora, Fanny Gallegos relató que su equipaje, que contenía el recipiente, fue sustraído en un asalto mientras viajaba hacia Bagua Grande (Amazonas).

Gallegos partió desde el terminal de buses de Plaza Norte, en Independencia, rumbo a su ciudad natal para despedir a su progenitora, fallecida el 20 de abril. Durante el trayecto, en Trujillo, el autobús de la empresa Divino Señor fue interceptado por delincuentes que sustrajeron varias maletas, incluyendo la suya.

“Pido al ministro del Interior y a los policías de Trujillo que vean las cámaras de seguridad e investiguen dónde se fueron los malhechores”, dijo. Tras el robo, un empleado de la empresa le informó que algunas maletas habían sido recuperadas y se encontraban en una dependencia policial. Sin embargo, se trataba de la maleta de otra pasajera.

Antes de unirse al enlace con la radio, Gallegos atendió una llamada de una persona que decía haber encontrado la urna en el Centro de Lima. Solicitó una fotografía de la urna para verificar su autenticidad y expresó su desesperación ante las demandas económicas.

“Yo ahora le pido la foto con la urna de mi mamá, que me mande a mi WhatsApp para ver si es eso, me están pidiendo dinero. Por favor, no me pidas dinero, yo no tengo, de dónde te voy a dar, si tienes a tu madre y eres una persona de buen corazón, entonces entrégalo”, suplicó. Seis pasajeros más resultaron víctimas de asalto, aunque no se ha informado sobre el valor de los objetos sustraídos.