Al Fondo Hay Sitio: July descubre las fotos que Cristóbal le tomó a Laia en el restaurante

Capítulo del 7 de mayo de Al Fondo Hay Sitio.

Este nuevo capítulo de ‘Al Fondo Hay Sitio’ ha traído más de una sorpresa. Como se sabe, Jimmy y Cristóbal han sido convocados por Laia para que la ayuden en el Francesca’s, esto pese a la negativa de las enamoradas de ambos.

Por este motivo, el fotógrafo y el repartidor, decidieron unir fuerzas y mantener oculto su trabajo, con la intención de que Alessia y July no se den cuenta. Sin embargo, para uno de ellos no salió bien su mentira.

Todo empieza por un evento desafortunado para Gaspar, el ayudante de Joel Gonzales en su mecánica. Él lo llama para decirle que iba a dejar de laborar ese día debido a que le había caído la gata en su pie.

July escucha la conversación y al oír que Gaspar tenía el pie hinchado, ella intuye que podría haber una fractura. De inmediato, acompañada de Joel, acuden a verlo, pues ella podría diagnosticar si necesita una intervención más especializada.

Al llegar al cuarto de Gaspar, le empieza a pedir algunos materiales para atenderlo, como una toalla. Él le dice que este material se encuentra cerca a la laptop de Cristóbal, donde realiza sus trabajos de fotografía.

Ella, al ver la laptop, no duda en ingresar, observando que Cristóbal no había cumplido con su palabra y hasta le tomó sexis fotos a Laia, lo que provoca que se enfurezca, al punto de ya no querer atender a Gaspar y dejarlo a su suerte.

Xavi Sáenz estudia a los Gonzales

En otro momento, el papá de Laia se muestra muy interesado en los Gonzales, pues cree que ellos son el ejemplo perfecto de que la humanidad se encuentra involucionando. Además, quiere aprovechar la oportunidad para acercarse a Charito, a quien tilda de ‘Princesa Inca’.

Este antropólogo le pone una serie de retos a los Gonzales con la única intención de saber cuánto habían retrocedido, dándose cuenta de que su comportamiento es similar al de un chimpancé, empezando a juzgarlos.

Sin embargo, en todo el tiempo que estuvo observándolos, no apareció Charo, esto debido a que ella había salido con Coqui al mercado, y es que deseaba cocinar para toda la familia, aunque su exesposo no se encuentra de acuerdo con ello, pues su intención es mudarse con ella para iniciar una nueva vida.

De otro lado, Laia se muestra en contra de su padre por estudiar a los Gonzales y compararlo con unos primates. Ella considera que su progenitor está siendo totalmente injusto con la familia que vive al frente de ellos.